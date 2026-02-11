Antena Căutare
Home Power Couple Stiri În această seară, la Power Couple, proba de cuplu îi va purta... în al șaptelea cer! Emisiunea rămâne lider de audiență!

În această seară, la Power Couple, proba de cuplu îi va purta... în al șaptelea cer! Emisiunea rămâne lider de audiență!

O nouă săptămână în care limitele sunt depășite, fricile învinse, iar probele recompensate cu investițiile făcute.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 11 Februarie 2026, 12:07 | Actualizat Miercuri, 11 Februarie 2026, 12:09
Galerie
Nu ratați, în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY, sezonul legendar din Power Couple! | Antena 1

La Power Couple, fiecare zi scurtează drumul spre marea finală și spre momentul în care un cuplu va ridica trofeul deasupra capului.

Cu ce probă se vor confrunta cuplurile diseară la Power Couple

Doar cinci au mai rămas în această luptă, iar pentru ele, probele sunt tot mai dificile și mai încărcate de tensiune și emoție. Diseară, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY este vremea pentru un nou vot de eliminare.

Seara trecută a marcat finalul probei fetelor, iar Luiza Zmărăndescu a avut un șoc, după ce nu a reușit să o încheie la timp – au pierdut toți cei 3000 de euro pe care-i aveau în cont. Avantajul lor a fost superputerea neutilizată, care le-a permis să adauge 1000 de euro în bugetul familiei.
Nu a fost suficient, iar Luiza și Cătălin au devenit primul cuplu aflat la eliminare, după ce nici Zmărăndescu nu a reușit să treacă proba lui, de acțiune, în care a avut de reprodus mișcările unui Gladiator.

Articolul continuă după reclamă

Ediți desprinsă din filmele de acțiune, la Power Couple, a fost urmărită cu sufletul la gură de către cei de acasă, fiind lider detașat de audiență! Conform datelor oferite de Kantar Media, în intervalul 20:29 – 23:56, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1 a înregistrat 4.8 puncte de rating şi 19.1% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, PRO TV, avea 4.2 puncte de rating şi 16.7% cota de piaţă. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 21:37, aproape 800 de mii de telespectatori se bucurau de show.

În doar câteva ore, cuplurile ajung în locul care-i sperie cel mai tare, la înălțime, pentru că vor zbura... în al șaptelea cer! Ce-i așteaptă acolo?

”Drumul e plin de obstacole, ca-n viață. Avem șapte, dar sunt cam sus: o anvelopă, un perete, un leagăn, o ramă, o plasă, un cilindru și-o scară. Pe traseu, vor avea tot felul de provocări: întrebări, ghicitori, vor recita, vor cânta. Le pot face când ajung amândoi pe același obstacol. Pentru fiecare misiune reușită, primesc un punct. Țintesc la șapte puncte”, va anunța Dani Oțil.
Nu ratați, în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY, sezonul legendar din Power Couple!

Sursa:Kantar Media
Copyright:ARMADATA S.R.L.
Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group
Analiza este facuta pe target-urile 21-54 Urban și National

colaj power couple sezonul 3

Perioada 10 februarie 2026

Încercarea prin care a trecut Cătălin Zmărăndescu. Ce detalii a scos la iveală despre tumoarea descoperită la un control...
Înapoi la Homepage
AS.ro Gică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubul Gică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubul
Observatornews.ro Un magnat din Dubai oferă 88 de apartamente de lux tinerilor care vor să se căsătorească Un magnat din Dubai oferă 88 de apartamente de lux tinerilor care vor să se căsătorească
Antena 3 Șoc la Brăila. Un bărbat dat dispărut în septembrie 2025 a fost găsit acum, chiar în propria casă. Era sub pat, mort Șoc la Brăila. Un bărbat dat dispărut în septembrie 2025 a fost găsit acum, chiar în propria casă. Era sub pat, mort

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Vezi cele 3 sezoane din Băieți de Oraș, disponibile integral în AntenaPLAY. Dă play episoadelor epice Roby și Malone
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi cele 3 sezoane din Băieți de Oraș, disponibile integral în AntenaPLAY. Dă play episoadelor epice Roby și Malone
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Încercarea prin care a trecut Cătălin Zmărăndescu. Ce detalii a scos la iveală despre tumoarea descoperită la un control de rutină
Încercarea prin care a trecut Cătălin Zmărăndescu. Ce detalii a scos la iveală despre tumoarea descoperită la...
Gigi Hadid a deschis prezentarea de modă Ralph Lauren de la New York. Ce ținute a purtat vedeta
Gigi Hadid a deschis prezentarea de modă Ralph Lauren de la New York. Ce ținute a purtat vedeta Catine.ro
Sandra Izbașa, în lacrimi la Power Couple 2026. De ce a plâns în hohote. Răzvan Bănică și-a stăpânit cu greu emoțiile în fața ei
Sandra Izbașa, în lacrimi la Power Couple 2026. De ce a plâns în hohote. Răzvan Bănică și-a stăpânit cu...
Pelin Akil și Anil Altan au divorțat. Actrița își continuă planurile profesionale și personale
Pelin Akil și Anil Altan au divorțat. Actrița își continuă planurile profesionale și personale Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Apel către Guvernul Bolojan de la un primar din Republica Moldova: „România trebuie să fie prezentă aici în continuare. Niciun teren nu stă gol și dacă nu vin unii, vin alții”
Apel către Guvernul Bolojan de la un primar din Republica Moldova: „România trebuie să fie prezentă aici în... Libertatea.ro
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum”
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum” AntenaSport
Violeta Bănică, mesaj emoționant pentru fratele ei, Radu Ștefan. Artistul și-a sărbătorit ziua de naștere: „Ai cea mai mândră soră din lume.” Foto
Violeta Bănică, mesaj emoționant pentru fratele ei, Radu Ștefan. Artistul și-a sărbătorit ziua de naștere:... Elle
Scene halucinante într-un bloc din Constanța! Trei polițiști au fost bătuți crunt de un bărbat cu probleme psihice
Scene halucinante într-un bloc din Constanța! Trei polițiști au fost bătuți crunt de un bărbat cu probleme... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Gogoși cu cacao la cuptor și glazură de ciocolată. Un desert care cucerește instant
Gogoși cu cacao la cuptor și glazură de ciocolată. Un desert care cucerește instant HelloTaste.ro
Danemarca a trecut la iluminatul stradal roșu ca să rezolve o problemă. Care este aceasta
Danemarca a trecut la iluminatul stradal roșu ca să rezolve o problemă. Care este aceasta Antena3.ro
WhatsApp introduce o nouă funcție, cerută de utilizatori de ani de zile. Ce vei putea face pe platformă
WhatsApp introduce o nouă funcție, cerută de utilizatori de ani de zile. Ce vei putea face pe platformă useit
Au apărut noi detalii despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu! Va fi dus în Belgia
Au apărut noi detalii despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu! Va fi dus în Belgia BZI
Suntem campioni mondiali la alcool! Românii, mai mari băutori decât cehii și germanii
Suntem campioni mondiali la alcool! Românii, mai mari băutori decât cehii și germanii Jurnalul
Zodia Gemeni în 2026: 10 Schimbări în dragoste care pot apărea când te aștepți mai puțin
Zodia Gemeni în 2026: 10 Schimbări în dragoste care pot apărea când te aștepți mai puțin Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
Oraşul în care troleibuzele circulă fără ITP de 5 ani
Oraşul în care troleibuzele circulă fără ITP de 5 ani Observator
Cauze ale durerilor de cot. Ce afecțiuni pot determina acest simptom
Cauze ale durerilor de cot. Ce afecțiuni pot determina acest simptom MediCOOL
Quiche Lorraine cu pui si ciuperci. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franțuzească
Quiche Lorraine cu pui si ciuperci. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franțuzească HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Când dragostea devine prea mult: Ești părinte pentru un adult sau încă mai crești un copil?
Când dragostea devine prea mult: Ești părinte pentru un adult sau încă mai crești un copil? DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Avertisment de urgență pentru utilizatorii Gmail. Cum exploatează hackerii noua actualizare și cum te poți proteja
Avertisment de urgență pentru utilizatorii Gmail. Cum exploatează hackerii noua actualizare și cum te poți proteja UseIT
Marry me chicken, cea mai în vogă rețeta pentru cupluri
Marry me chicken, cea mai în vogă rețeta pentru cupluri Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x