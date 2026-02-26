Oase și Maria au câștigat Power Couple, sezonul 3, la capătul unei finale ce a fost lider de audiență

Antena Căutare
Oase și Maria Pitică și-au adjudecat trofeul, iar finala Power Couple România a fost lider de audiență cu ediția din 26 februarie 2026.

Publicat: Joi, 26 Februarie 2026, 11:49 | Actualizat Joi, 26 Februarie 2026, 11:52
Nouă cupluri. Opt săptămâni. O experiență de viață ce nu va putea fi uitată vreodată. Probe la care nu s-ar fi gândit, care i-au scos din zona de confort și le-au arătat că sunt capabili de orice provocare, atât timp cât au partenerul alături de ei.

Un format care le-a oferit celor de acasă exemple de urmat, cupluri care i-au inspirat și momente care le-au făcut serile mai frumoase. Aseară, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, sezonul 3 Power Couple a ajuns la final și a oferit numele perechii câștigătoare, în aplauzele tuturor!

Marea finală Power Couple România a fost lider de audiență cu ediția din 26 februarie 2026

Conform datelor oferite de Kantar Media, în intervalul 20:29 – 24:05, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea ultimei ediții Power Couple a înregistrat 6.9 puncte de rating şi 23.9% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, PRO TV, avea 5.5 puncte de rating şi 19.2% cota de piaţă. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde Antena 1 a condus clasamentul cu 5.9 puncte de rating şi 16.8% cota de piaţă, PRO TV, postul secund având 5.6 rating şi 15.9% cota de piaţă. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 21:48, peste 1.2 milioane de telespectatori așteptau să descopere cuplul câștigător!

Mesajul transmis Oase și Maria Pitică după ce au câștigat finala Power Couple România sezonul 3. Ce au zis

După ce semifinala s-a încheiat, Dani Oțil a făcut anunțul mult așteptat: în finală s-au calificat Maria și Oase, Simona și Marius Urzică și Sandra Izbașa și Răzvan Bănică. Sub privirile tuturor celorlalte 6 cupluri eliminate din show, ei au început o luptă cu propriile simțuri.

Frig, căldură, încărcătură emoțională și mult stres. Răzvan și Sandra au cedat primii, ocupând locul 3, în timp ce celelalte două cupluri au luptat până la epuizare. Finalul a fost clar – Oase și Maria Pitică sunt învingătorii acestui an. Ei au plecat acasă cu trofeul și cu cecul de 50.289 euro, bani strânși de-a lungul tuturor probelor.

Un sezon incredibil! O emisiune captivantă și o finală provocatoare! A fost Power Couple, sezonul 3, doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Sursa:Kantar Media

Copyright:ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group

Analiza este facuta pe target-urile 21-54 Urban, Urban All si National

colaj foto cu oase si maria pitică in finala power couple romania
Perioada 25 februarie 2026

Mesajul transmis Oase și Maria Pitică după ce au câștigat finala Power Couple România sezonul 3. Ce au zis...
Filmul Căsătoria e disponibil acum în AntenaPLAY. Vezi producția cu Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin & Liviu Pintileasa în rolurile principale.
