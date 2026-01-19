La investiția din această seară, la Power Couple, Dani Oțil îi va avertiza pe băieți: ”Cea mai grea probă de până acum”

Antena Căutare
După o săptămână în care râsul a fost la putere, iar probele au adus multă stare de bine celor de acasă, Power Couple revine în această seară, de la ora 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY cu noi provocări pentru cele opt cupluri rămase în casă

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 19 Ianuarie 2026, 10:56 | Actualizat Luni, 19 Ianuarie 2026, 10:58
Diseară, mâine și miercuri, provocările îi vor trece, încă o dată, prin stări la care nici nu s-ar fi gândit și le vor arăta că odată ce vor comunica eficient, vor putea duce totul la îndeplinire.

Începe a treia săptămână de Power Couple sezonul 3

Primele care vor intra în sala de investiții vor fi fetele. Odată ce Dani Oțil le va umple conturile cu sumele săptămânale, acestea vor putea gândi cu ce bani să se joace pentru proba băieților. Totuși, destul de mult de gândit le va da prezentatorul când îi va anunța: ”Proba de astăzi este, după mine, cea mai grea probă de până acum. Știți că am încercat aproape toate probele în trei ani de Power Couple, nu am încercat-o și nu am niciun chef să o încerc”.

Dacă pentru domni, această remarca va da startul multor scenarii posibile, pentru doamne va fi și o mică dezarmare: ”deci să stăm fără nicio speranță că va fi bine”, va concluziona Adda.

Cu toate acestea, primele detalii oferite de Dani vor lămuri câteva aspecte: se pare că băieții vor trebui să asculte, chiar dacă nu vor putea auzi. Cine se va descurca, rămâne de văzut.

Un detaliu important al acestei etape va fi anunțat: ”Săptămâna asta, punem superputerea la păstrare până mâine”.

