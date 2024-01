Mădălina și Emi de la Noapte Târziu, detalii din culisele Power Couple România: „Cum ai pus colanți pe ea și un ham, o ia razna”

Mădălina și Emil Popescu oferă detalii din culisele celei mai incitante competiții a cuplurilor, Power Couple România - La bine și la greu, în exclusivitate la Super Neatza cu Răzvan și Dani.

În ediția din 15 ianuarie 2024 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani, au fost invitați Mădălina și Emil Popescu. Aceștia au oferit detalii din culisele celui mai nou show de la Antena 1.

Mădălina și Emil Popescu, detalii din culisele emisiunii Power Couple România

Mădălina și Emi au povestit din culisele celui mai nou show marca Antena 1, Power Couple România.

Emisiunea Power Couple România începe pe data de 5 februarie și se va difuza luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Citește și: Power Couple România – La bine şi la greu. Primele imagini cu cei care au ales să-și testeze limitele în cel mai nou show Antena 1

Competiția cuplurilor i-au făcut pe Mădălina și pe Emil Popescu să se redescopere în ipostaze în care nu credeau vreodată că vor fi puși.

Cei doi au făcut față cu brio provocărilor, devenind un cuplu și mai puternic decât până acum. Ei sunt căsătoriți de șapte luni, fiind împreună de aproape patru ani.

Ei au aflat multe lucruri unul despre celălalt pe care nu au avut ocazia să le descopere în viața de zi cu zi, dar și despre ei înșiși.

În urma experienței Power Couple România, Emi o alintă pe soția sa „veverița zburătoare”:

„Apelativul ăsta mi-a venit în timpul proiectului pentru că mi-am dat seama cât de inconștientă poate să fie. Nu am văzut-o în viața mea, pentru că nu am avut ocazia, s-o văd pusă în situații de genul care au fost în emisiune și am zis că este veveriță zburătoare!”

Citește și: Cum s-au cunoscut Cosmin și Eliza Natanticu. Cei doi au o poveste de dragoste despre care nu mulți știu

Dani Oțil, care este și prezentatorul Power Couple România, îi avertizează pe telespectatori că Mădălina este „foarte motrică. Nu vă uitați la figura ei plăpândă”.

„Eu mi-am dat seama care-i problema: să nu pui colanți pe ea. Cum ai pus colanți pe ea și un ham, o ia razna”, a mai adăugat matinalul.

Mădălina Popescu a mărturisit că știa faptul că nu o să-i fie frică de nimic în această competiție: „Când îmi spuneai Start, pentru mine nu mai exista frică, nu mai exista înălțime, nu mai exista absolut nimic. Adică scopul meu era doar să îmi văd de treabă.”

La întrebarea lui Dani Oțil dacă este așa din copilărie, Mădălina a dezvăluit că da: „Așa am fost de mică. Am fost băgăcioasă în tot felul de chestii la care nu mă pricepeam și descopeream pe parcurs că ceva mai nimeresc pe acolo.”

„Au vrut ai tăi băiat și ai ieșit tu?” ma întreabă matinalul.

Citește și: Cum s-au cunoscut fosta știristă Daiana Anghel și soțul ei, Sorin Gonțea. Totul despre relația lor

Mădălina nu știe exact să-i dea un răspuns la această întrebare, însă Emi intervine: „A fost băiatul lui tati! (...) Eu am fost băiatul lui mami.”

„Sunt dualist”, spune Emi, după ce Dani dezvăluie că, văzându-l în clipurile de la Noaptea Târziu, își făcuse o altă părere despre artist.

Emi a resimțit pe parcursul emisiunii Power Couple presiunea de a părăsi competiția: „Asta ne-a dat cele mai mari emoții.” Artistul a vorbit și despre dorința soției sale de a lua parte la emisiune cât mai mult, astfel că resimțea pericolul de a părăsi competiția într-o și mai mare măsură.

La întrebarea ce au simțit că le este simplu, față de alte cupluri, Mădălina și Emi au răspuns: „Investițiile.”

Citește și: Cum arată Ilinca, fiica lui Tudor de la Fly Project și a soței lui, Ana. Trăsăturile care atrag atenția

Nouă cupluri de vedete se luptă în competiția fenomen Power Couple România – La bine și la greu

Power Couple România – La bine și la greu, cea mai incitantă competiție a cuplurilor, prezentată de Dani Oțil, aduce la Antena 1 experiența unică trăită de nouă perechi de vedete față-n față cu cele mai inedite încercări.

Fie că e vorba despre cupluri care au în spate căsnicii îndelungate sau concurenți care au devenit parteneri de viață mai recent, cu toții vor fi gata să demonstreze că au atuurile necesare pentru a câștiga titlul de primul Power Couple din România.

Filmată în Malta, producția de anvergură a Antenei 1, realizată după un format internațional de succes, este un concurs de tip reality show, care dezvăluie cum funcționează relațiile perechilor de competitori la bine, dar mai ales la greu.

Cuplurile se vor confrunta cu teste extreme sau situații comice care vor scoate la iveală cât de bine se cunosc cu adevărat partenerii, câtă încredere au, de fapt, unul în celălalt și care sunt punctele tari ale relației lor, dar mai ales cele vulnerabile.