Mesajul Giuliei Anghelescu și al lui Vlad Huidu la întoarcerea de la filmările pentru Power Couple România sezon 2. Ce au transmis

Giulia Anghelescu și soțul ei, Vlad Huidu, au terminat filmările pentru al doilea sezon Power Couple România și s-au întors acasă, la cei dragi. Iată ce postare emoționantă au făcut la revenirea în țară!

Giulia și Păpu, așa cum îl alintă artista pe soțul ei, se numără printre cele nouă cupluri din sezonul 2 de la Power Couple România. Cu o relație de mai bine de 15 ani, cei doi se iubesc nespus și fac o echipă nemaipomenită și în cadrul competițiilor, nu doar în viața de zi cu zi.

Acum, că s-au terminat filmările pentru sezonul 2 Power Couple România, ei s-au întors în România și au transmis și un mesaj în mediul online. Iată ce a dezvăluit!

Giulia Anghelescu și Vlad Huidu s-au întors de la filmările Power Couple România sezon 2

Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au demonstrat că sunt o echipă puternică și la America Express, unde au ajuns până în semifinale. Cei doi au trecut prin momente dificile, iar acum au fost de acord să pornească împreună într-o nouă competiție, fiind siguri că experiența îi va uni mai mult și vor crea amintiri memorabile.

Filmările pentru Power Couple România sezonul 2 s-au terminat, iar concurenții s-au întors acasă din Malta, acolo unde, timp de o lună, au trecut prin probe mai puternice ca niciodată. La revenirea în România, cei doi soți au postat și o fotografie în care apar extrem de uniți, alături de un mesaj plin de recunoștință pentru experiența de care au avut parte.

„Încă o experiență de care ne vom aminti toată viața…”, a fost mesajul postat de cei doi pe conturile personale de Instagram.

„Doamne, ce experiență! Mulțumim din inimă pentru toată susținerea voastră! Team PAPU is coming home! IT’S A WRAP!”, au mai transmis cei doi în mediul online.

De ce probe de la Power Couple România – La bine și la greu! se tem Giulia și Vlad Huidu

Într-un interviu pentru a1.ro, Vlad Huidu și Giulia au mărturisit că nu au plecat în competiție cu așteptări, pentru că își doresc să fie surprinși. Cei doi se bazează pe expereința pe care au acumulat-o în America Express și au plecat în competiția din Gozo încrezători în forțele lor și în capacitatea de a-și depăși temeri și limite.

Giulia a precizat că îi e teamă de toate probele la înălțime: „Eu am teamă de înălțime, dar sunt convinsă că o să mă întorc fără nicio frică și de această dată și o să mă cațăr prin toți copacii din București”.

În același timp, Vlad se teme de probele în care îi este pusă la încercare memoria sau capacitatea de a face calcule sub stres: „Cu cifele, cu datele, dacă știu, nu știu, calcule sub presiune. La proba cu nașterea, nu știu ce să zic. Am avut de eliminat o piatră la rinichi și cam știu ce înseamnă durerea de îți vine să te urci pe pereți. Deci sunt în gardă”.

Întrebați dacă ei cred că aventura de la Power Couple va fi mai competitivă decât cea din America Express, având în vedere că mulți dintre concurenți sunt sportivi, cei doi au răspuns „Nu cred că trebuie să fii sportiv pentru a fi competitiv. Cred că singura diferență e disciplina pe care au dobândit-o în urma practicării unui sport de performanță. Și noi suntem foarte competitivi”

„În plus, și noi am făcut sport. Nu suntem chiar fără puteri”, a adăugat Vlad Huidu.