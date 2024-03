Power Couple România, 5 martie 2024. Ce au putut să spună ceilalți concurenți despre Anamaria Ionescu. Totul a ieșit la iveală

Ceilalți concurenți din vilă au început să comenteze pe seama cuplului Anamaria - Tudor Ionescu, chiar în ediția 14 din Power Couple România de pe 5 martie 2024. Părerile colegilor de competiție au ieșit la iveală.

Tensiunile dintre Anamaria și Tudor Ionescu au continuat și în vila din Malta. Se pare că proba „Nani, nani puiul mamei!” i-a făcut pe cei doi să se certe crunt și să aibă reacții necontrolate în fața camerelor de filmat.

Odată întorși la cazare, concurentul a decis să se schimbe și să iasă afară în timp ce soția lui a ales să mai petreacă puțin timp în cameră. Ceilalți colegi de competiție au observat imediat că solistul de la Fly Project este supărat.

După ce spiritele s-au mai calmat între ei, concurenta a ținut să precizeze că regretă faptul că s-a enervat atât de tare pe soțul ei. De asemenea, Tudor Ionescu și-a asumat greșeala pe care a făcut-o în timpul provocării din ediția 14 Power Couple România, de pe 5 martie 2024.

„Îmi pare rău că am avut ieșirea asta, dar am îndurat prea mult! Nu mai am nervi, nu mai pot să mă stresez”, a mărturisit Anamaria Ionescu.

Comentariile și părerile celorlalți concurenți au început să iasă la iveală după ce artistul și partenera lui s-au retras. Radu Siffredi a dezvăluit în fața Oanei Matache și Daianei Anghel că Anamaria Ionescu plângea foarte tare.

„Nu-mi dau seama ce s-a întâmplat!”, a mărturisit tânărul.

Ce au putut să spună colegii de competiție despre cuplul Anamaria - Tudor Ionescu în ediția 14 din Power Couple România de pe 5 martie 2024

Daiana Anghel, Radu Siffredi și Oana Matache nu s-au mai ferit de camerele de filmat atunci când au început să vorbească despre colega lor, Anamaria Ionescu. Părerile lor despre soția solistului de la Fly Project au ieșit la iveală acum.

„Îți dai seama că nu plânge de fericire. Eu nu înțeleg de ce își pune atâta cenușă în cap, jur! Mi se pare că asta e lecția pe care trebuie să o învețe în competiție. Mai avem o etapă și pare că nu a învățat-o”, a dezvăluit soția lui Sorin Gonțea.

„Chiar dacă sunt pe ultimul lor, ei mâine ar putea fi pe primul loc la proba cuplurilor”, a evidențiat Radu Siffredi.

Daiana Anghel a ținut să intervină: „Păi da, dar când pleci așa setat nu mai faci nimic. Ok, ești pe ultimul loc, dar asta nu înseamnă că pleci acasă neapărat”.

„Mie îmi pare rău că nu s-a bucurat de nimic de aici și abia când o să vadă tot ce a realizat...”, a mai spus iubitul Oanei Matache.

„Când o să vadă emisiunea o să-i pară foarte rău că nu s-a bucurat și că și-a dat singură atâta teroare”, a continuat soția lui Sorin Gonțea.

„Chiar îmi pare rău, e foarte mișto gagica”, a fost replica lui Radu Siffredi.

