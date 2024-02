Power Couple România, 27 februarie 2024. Dezvăluiri despre femeia cu care Tudor Ionescu a înșelat-o pe Anamaria. Ce a spus

Tudor Ionescu a făcut dezvăluiri neașteptate despre femeia cu care a înșelat-o pe Anamaria Ionescu în ediția 11 din Power Couple România, de pe 27 februarie 2024. Artistul și partenera lui au mai povestit despre acest moment delicat din viața lor.

Proba „Te omor cu mâna mea” din ediția 11 Power Couple România, de pe 27 februarie 2024, a scos la iveală detalii neștiute despre concurentele din competiție. Băieții au povestit despre cât de geloase sunt partenerele lor atunci când au motive.

De asemenea, Tudor Ionescu nu s-a ferit să spună că a înșelat-o pe Anamaria Ionescu. Cântărețul a explicat că soția lui nu este o persoană geloasă în general, însă nu știe la ce să se aștepte la cea mai controversată probă din concurs.

Citește și: Power Couple România, 26 februarie 2024. Dani Oțil, gest deosebit pentru Anamaria Ionescu. Ce a făcut când a auzit că îi e rău

„Am avut o situație în care eu m-am pierdut puțin pe la altă stradă, dar Ana a fost înțeleaptă și a depășit momentul”, a povestit concurentul.

Cei doi au mai vorbit despre situația grea din relația lor, însă acum au scos la iveală informații despre care puțini știau, chiar la Power Couple România. Se pare că în cei 19 ani de relație, cântărețul a „călcat pe bec” și a fost iertat pentru infidelitate.

„Noi am avut o situație dificilă când ne-am despărțit, dar nici atunci nu am fost atât de geloasă pe cât mi-am imaginat eu că voi fi într-o astfel de situație. Nu sunt geloasă, nu știu dacă e un avantaj sau un dezavantaj”, a declarat Anamaria Ionescu.

Ce a mărturisit Tudor Ionescu despre femeia cu care a înșelat-o pe soția lui, Anamaria Ionescu, la Power Couple România în ediția de pe 17 februarie 2024

Tudor și Anamaria Ionescu au evidențiat faptul că actul de infidelitate din partea artistului a avut loc într-un moment mai greu al relației, într-o perioadă de pauză când erau despărțiți, fapt care nu a afectat-o atât de tare pe aceasta.

„Nu am discutat nici măcar un cuvânt cu femeia respectivă. Nu m-a interesat să vorbesc cu ea, nu aveam ce să aflu de la ea, mai ales că o cunoșteam. M-a interesat el, ce a spus el, cum mi-a explicat, ce am simțit în momentele alea. Noi de atunci ne-am împăcat, am închis subiectul ăla, pur și simplu l-am îngropat și n-am mai vorbit despre el”, a povestit concurenta de la Power Couple România.

„A fost cineva șifonat fizic în povestea asta?”, l-a întrebat Dani Oțil pe Tudor Ionescu.

Citește și: Power Couple România, 26 februarie 2024. Drama prin care a trecut Eliza Natanticu. Ce a povestit despre momentul greu din viața ei

Răspunsul concurentului a fost unul direct și sincer. Artistul a dezvăluit că situația dificilă a fost rezolvată cu calm și asumare.

Un detaliu care s-a aflat acum, chiar dacă cei doi au mai vorbit până acum despre această etapă grea din cuplul lor, este faptul că Anamaria Ionescu o cunoștea pe femeia cu care a fost înșelată de partenerul său.

În ciuda obstacolelor întâmpinate de-a lungul relației, cei doi au rămas împreună. Anamaria Ionescu a decis să treacă peste infidelitatea de moment a cântărețului, preferând să dea uitării aventura lui.

Emisiunea Power Couple România poate fi vizionată în fiecare zi de luni, marți și miercuri de la 20:30 pe Antena 1 și AntenaPLAY.