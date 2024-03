Power Couple România, 6 martie 2024. Daiana Anghel a răbufnit și a dat cărțile pe față după proba cuplurilor. Ce i-a zis soțului

Daiana Anghel nu l-a iertat pe Sorin Gonțea în ediția 15 din Power Couple România de pe 6 martie 2024. Concurenta a răbufnit în fața camerelor de filmat și a dat cărțile pe față după proba cuplurilor.

Tensiunile dintre Daiana Anghel și Sorin Gonțea au continuat și la proba de cuplu din ediția 15 Power Couple România de pe 6 martie 2024. Nervii au atins cote maxime pentru cei doi în etapa cinci a competiției.

Provocarea pe care o au de îndeplinit i-a pus într-o ipostază în care publicul nu i-a văzut atât de des până acum. Daiana Anghel a „explodat” de supărare când a văzut că nu reușește să umple acvariul cu apă.

Efortul fizic și-a spus cuvântul în cazul lui Sorin Gonțea, care i-a transmis partenerei sale că nu mai poate să se miște eficient într-un timp scurt. Concurenta nu a putut accepta faptul că soțul ei este obosit. Așadar, cuvintele dure au fost nelipsite din peisaj.

„Să nu aud nu mai pot! Ești bărbat, ai logică de bărbat, pune-o la contribuție în momentul ăsta, te rog!”, a spus ea.

Amenințările nu s-au lăsat nici ele prea mult așteptate: „Hai să vezi ce scot eu din el! Stai numai să vezi dacă mai iese el din casă și dacă mai e el sedentar. Deci fix pe nas o să-i iasă și ceaunele, și țigările! Ia să vezi! A fost o probă grea”.

Furioasă pe Sorin Gonțea, Daiana Anghel nu l-a iertat în ediția 15 din Power Couple România de pe 6 martie 2024

Nervii au pus stăpânire pe Daiana Anghel în ediția 15 din Power Couple România de pe 6 martie 2024, iar Sorin Gonțea nu a fost iertat de partenera lui. Concurenta a spus tot ce crede despre prestația lor în calitate de cuplu.

„Trebuia doar să se folosească de logică și să iasă din faza „nu pot”. Se tot croncănea că e țeava mare, păi da în Paștele mamei ei, că trebuie să fie mare ca să nu iasă apa din celelalte țevi. E o probă care se poate face că dacă nu se putea face nu exista în concursul ăsta!”, a mai spus ea, vizibil nervoasă.

În cele din urmă, Daiana Anghel s-a decis să preia frâiele misiunii. Aceasta a mers să umple găleata cu apă, iar la podul din țevi a rămas partenerul său.

Momentul în care concurenta și-a ieșit din minți a fost atunci când Dani Oțil a anunțat că timpul lor a expirat, iar proba este pierdută.

„Nu m-a ajutat cu nimic că am alergat bine și mult. A fost rușinos și jenant, asta e tot ce pot să spun!”, a mai adăugat ea.

„Atât am putut!”, a fost replica lui Sorin Gonțea care a făcut-o pe soția lui să explodeze.

„Atât am putut pe naiba, deci te rog! A fost împușcare de fluturi din aia masivă. Nu atât am putut! Trebuia să se numească proba verzelor! Care e cea mai varză între verze: Daiana și Sorin. Eu când sunt nervoasă vreau să fiu lăsată în pace. Dacă îl luam pe So în brațe și îl pupam aș fi făcut asta pentru TV, nu am venit să fac aici chestii pentru TV”, i-a mai reproșat Daiana Anghel.

„Zi ceva!”, i-a mai spus concurenta, vizibil nervoasă.

„Ce să mai zic?! Nu mi-a ieșit, nu mi-a ieșit, asta e! Am încercat toate variantele. Nu am putut mai mult. Nu sunt instalator, ce să fac?”, a răspuns Sorin Gonțea.

