Sandra Izbașa a vorbit deschis despre felul în care ea și Răzvan Bănică gestionează problemele de cuplu. Ce a dezvăluit

Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, foștii concurenți de la Power Couple, au făcut dezvăluiri despre relația lor de cuplu.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 11 Martie 2026, 09:29 | Actualizat Miercuri, 11 Martie 2026, 09:54
Recent, Sandra Izbașa a vorbit despre momentele tensionate și felul în care ea și Răzvan reușesc să gestioneze cele mai dificile situații. | Antena 1

Celebra sportivă a vorbti deschis despre modul în care ea și soțul ei gestionează conflictele pe care le au în cuplu. Cei doi formează un cuplu de mai bine de 5 ani. Sportiva și faimosul actor au avut cununia civilă în 2021, iar în 2023 s-au bucurat de cununia religioasă și petrecerea alături de prieteni și familie.

Sandra Izbașa a vorbit deschis despre gestionarea momentelor tensionate din relația cu soțul ei

Ei trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și au știut mereu cum să își acorde sprijin reciproc în carierele lor, având respect și multă iubire unul pentru altul.

Chiar dacă iubirea îi face mereu să se pună pe primul loc unul în viața celuilalt, Sandra Izbașa a dezvăluit că, inevitabil, mai apar uneori conflicte între ei.

“Ne susținem necondiționat, atât personal, cât și profesional în fiecare moment al vieților noastre. Ne oferim sfaturi și luăm decizii împreună. Acasă suntem doi oameni normali care își lasă meseriile la ușa de la intrare și care se bucură de ceea ce trăiesc în sânul familiei”, a povestit sportiva într-un interviu pentru Viva.

Sportiva și soțul ei formează un cuplu discret și până acum nu au dorit să împărtășească detalii din relația lor. Recent, Sandra Izbașa a vorbit despre momentele tensionate și felul în care ea și Răzvan reușesc să gestioneze cele mai dificile situații.

“Una dintre calitățile vieții noastre de familie o reprezintă comunicarea. Evident că uneori mai există momente în care avem păreri diferite asupra unor subiecte sau situații, însă de fiecare dată le discutăm și avem înțelepciunea de a ne asculta unul pe celălalt și de a recunoaște părerea celuilalt ca fiind corectă, atunci când este cazul. Asta fiindcă orgoliul nu și-a găsit niciodată locul între noi”, a mai adăugat fosta concurentă de la Power Couple sezonul 3.

Chiar dacă se iubesc și petrec uneori timp departe unul de altul datorită proiectelor pe care le au, Sandra Izbașa a dezvăluit că nu au lăsat niciodată loc pentru gelozie în relația lor.

“Știm să gestionăm matur felicitările și complimentele care ne sunt transmise. Apreciem gândurile și mesajele frumoase pe care le primim fiecare dintre noi, în măsura în care ele se încadrează într-o limită a bunului-simț”, a mai declarat faimoasa sportivă.

