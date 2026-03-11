Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa, sezon 7. Dima și Sabrina vor deveni părinți pentru prima oară. Cum au dat marea veste: „Rai pe pământ”

Mireasa, sezon 7. Dima și Sabrina vor deveni părinți pentru prima oară. Cum au dat marea veste: „Rai pe pământ”

Dima și Sabrina, foștii concurenți din sezonul 7 Mireasa, au anunțat că urmează să devină părinți pentru prima oară. Cei doi au dat marea veste în mediul online prin intermediul unui videoclip emoționant.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 11 Martie 2026, 10:51 | Actualizat Miercuri, 11 Martie 2026, 11:31
Galerie
Dima și Sabrina, foștii concurenți din sezonul 7 Mireasa, au anunțat că urmează să devină părinți pentru prima oară | Antena 1

Fericire mare în familia Mireasa! Dima și Sabrina, foștii concurenți din sezonul 7 al show-ului matrimonial, au dezvăluit secretul pe care îl aveau de ceva timp. Aceștia urmează să devină părinți pentru prima dată.

Deși sunt foarte discreți când vine vorba de viața personală, tinerii nu au mai putut ascunde sarcina. Burtica de gravidă a Sabrinei este vizibilă, motiv pentru care au decis să facă marele anunț pe rețelele sociale.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că cei doi au o comunitate impresionantă de susținători pe rețelele sociale, pe care îi ține la curent cu cele mai speciale evenimente. De curând, Sabrina a publicat un videoclip emoționant pe contul de Instagram.

Citește și: Mireasa sezonul 7. Sabrina, criticată pentru noul loc de muncă. Cu ce se ocupă soția lui Dima

Articolul continuă după reclamă

Aceasta s-a lăsat filmată cu burtica de gravidă la vedere, dar și cu ecografia bebelușului în mână. Din videoclip nu a lipsit Dima, cel care i-a devenit soț după experiența show-ului matrimonial. Mai mult, tânăra a interpretat și o piesă care i-a copleșit pe internauți.

Cum arată Sabrina, fosta concurentă din sezonul 7 Mireasa, însărcinată. Ea și Dima vor deveni părinți pentru prima dată

Vestea a luat pe toată lumea prin surprindere. Prietenii virtuali nu au ezitat să-i felicite pentru noua etapă prin care vor trece, dar și pentru familia frumoasă pe care și-au construit-o împreună.

Din imaginile și videoclipul postat în mediul online se poate observa că sarcina Sabrinei este avansată. Aceasta a îmbrăcat o rochie albă și multă care i-a scos în evidență burtica de gravidă.

„După multă emoție și un secret ținut aproape de inimă, a venit momentul să împărtășim cea mai mare bucurie a noastră. Din iubirea mea și a soțului meu s-a născut cel mai prețios dar al vieții noastre, copilul nostru. Suntem copleșiți de recunoștință, iubire și fericire pentru această binecuvântare care ne-a schimbat pentru totdeauna viața.”, a scris fosta concurentă de la Mireasa sezonul 7 în dreptul materialului video.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Postarea Sabrinei a stârns o mulțime de like-uri și reacții din partea prietenilor virtuali.

„Mă bucur enorm pentru voi și pentru această veste minunată. Sunt sigură că veți fi niște părinți extraordinari. Sarcină ușoară, Sabrina!”, „Ce bucurie! Sa fiți binecuvântați!”, „Abia așteptăm să îl/o cunoaștem! Vă iubim și ne bucurăm din inimă pentru voi” sau „Felicitări din toată inima!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Citește și: Mireasa sezonul 7. Dima și Sabrina, cum fanii nu i-au mai văzut. Ipostaza inedită în care au apărut pe micile ecrane

„Rai pe pământ 🌎🤍”, a mai scris tânăra în dreptul unei ale postării de pe Instagram, vizibil emoționată.

Colaj cu Dima și Sabrina, concurenții Mireasa sezon 7, în două ipostaze diferite
+6
Mai multe fotografii

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Mireasa, sezonul 13. Darius și Daniel s-au certat și și-au aruncat replici dure! Cât de departe au ajuns cu jignirile... Edera și Liviu, al treilea cuplu din sezonul 11 Mireasa care așteaptă un copil. Tânăra a anunțat că este însărcinată...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ce a putut spune fiul lui Ion Ţiriac despre bani! Declaraţiile unui miliardar care spun totul despre caracterul său Ce a putut spune fiul lui Ion Ţiriac despre bani! Declaraţiile unui miliardar care spun totul despre caracterul său
Observatornews.ro 6 români, în topul celor mai bogați oameni ai lumii potrivit Forbes 6 români, în topul celor mai bogați oameni ai lumii potrivit Forbes
Antena 3 Iranienii bogați și-au cumpărat case pe „strada miliardarilor” din Londra și le-au abandonat: „Regatul Unit a închis ochii” Iranienii bogați și-au cumpărat case pe „strada miliardarilor” din Londra și le-au abandonat: „Regatul Unit a închis ochii”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Fenomenul Insula Iubirii | Spania a revenit în AntenaPLAY! Vezi primele 3 episoade din cel mai nou sezon
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Fenomenul Insula Iubirii | Spania a revenit în AntenaPLAY! Vezi primele 3 episoade din cel mai nou sezon
Videoclipul zilei
Insula Iubirii Spania se vede acum în AntenaPLAY! Show-ul suprem vine cu noi surprize!
Citește și
Mireasa, sezonul 13. Darius și Daniel s-au certat și și-au aruncat replici dure! Cât de departe au ajuns cu jignirile
Mireasa, sezonul 13. Darius și Daniel s-au certat și și-au aruncat replici dure! Cât de departe au ajuns cu...
Margot Robbie a surprins cu un nou look la Săptămâna Modei de la Paris. Actrița din Barbie a renunțat la părul lung într-o apariție intens criticată
Margot Robbie a surprins cu un nou look la Săptămâna Modei de la Paris. Actrița din Barbie a renunțat la părul... Catine.ro
Mireasa, sezon 13. Daniel, acuzat că i-ar arunca priviri suspecte Dianei! Băieții din casă au spus ce au observat
Mireasa, sezon 13. Daniel, acuzat că i-ar arunca priviri suspecte Dianei! Băieții din casă au spus ce au observat
Cum s-a schimbat Emre Altug de la Golden Boy – Dragoste rebelă până în prezent
Cum s-a schimbat Emre Altug de la Golden Boy – Dragoste rebelă până în prezent Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Imperiul secret al lui Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului: conace în Londra și conturi uriașe în Elveția
Imperiul secret al lui Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului: conace în Londra și conturi uriașe în... Libertatea.ro
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra AntenaSport
Veste neașteaptă în showbiz! Celebra actriță, iubită de toți românii, a dezvăluit că este bisexuală și are acum o relație cu o femeie: „Sunt foarte mândră...”
Veste neașteaptă în showbiz! Celebra actriță, iubită de toți românii, a dezvăluit că este bisexuală și... Elle
Ce a îndemnat-o pe Daciana Sârbu să adopte o fetiță. Cum a fost întregul proces
Ce a îndemnat-o pe Daciana Sârbu să adopte o fetiță. Cum a fost întregul proces Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Prăjitură cu mere cuburi și nuci. Desert simplu și ușor, de post
Prăjitură cu mere cuburi și nuci. Desert simplu și ușor, de post HelloTaste.ro
El Nino e așteptat să apară curând, aducând vreme extremă și o climă mai caldă: Este posibil să se transforme în „Super El Nino”
El Nino e așteptat să apară curând, aducând vreme extremă și o climă mai caldă: Este posibil să se... Antena3.ro
Primele imagini cu un iPhone pliabil au ajuns pe Internet. Cum ar arăta viitorul smartphone
Primele imagini cu un iPhone pliabil au ajuns pe Internet. Cum ar arăta viitorul smartphone useit
Kelemen Hunor a lămurit totul: Norma de hrană pentru bugetari ar putea fi eliminată!
Kelemen Hunor a lămurit totul: Norma de hrană pentru bugetari ar putea fi eliminată! BZI
În febra tăierilor bugetare, Guvernul a blocat și angajările profesorilor
În febra tăierilor bugetare, Guvernul a blocat și angajările profesorilor Jurnalul
Putin îi transmite sprijin de neclintit noului lider suprem al Iranului. Mesajul Kremlinului
Putin îi transmite sprijin de neclintit noului lider suprem al Iranului. Mesajul Kremlinului Kudika
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră Redactia.ro
6 români, în topul celor mai bogați oameni ai lumii potrivit Forbes
6 români, în topul celor mai bogați oameni ai lumii potrivit Forbes Observator
Cele mai sănătoase soiuri de fasole. Cum le poți consuma
Cele mai sănătoase soiuri de fasole. Cum le poți consuma MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Bebelușii născuți în martie. Lucruri uimitoare pe care le poți afla despre aceștia
Bebelușii născuți în martie. Lucruri uimitoare pe care le poți afla despre aceștia DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cele mai așteptate jocuri video din 2026. Titlurile preferate de milioane de fani
Cele mai așteptate jocuri video din 2026. Titlurile preferate de milioane de fani UseIT
Ciuperci la cuptor cu usturoi verde. Rețetă de post simplă
Ciuperci la cuptor cu usturoi verde. Rețetă de post simplă Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x