Mireasa, sezon 7. Dima și Sabrina vor deveni părinți pentru prima oară. Cum au dat marea veste: „Rai pe pământ”

Dima și Sabrina, foștii concurenți din sezonul 7 Mireasa, au anunțat că urmează să devină părinți pentru prima oară. Cei doi au dat marea veste în mediul online prin intermediul unui videoclip emoționant.

Fericire mare în familia Mireasa! Dima și Sabrina, foștii concurenți din sezonul 7 al show-ului matrimonial, au dezvăluit secretul pe care îl aveau de ceva timp. Aceștia urmează să devină părinți pentru prima dată.

Deși sunt foarte discreți când vine vorba de viața personală, tinerii nu au mai putut ascunde sarcina. Burtica de gravidă a Sabrinei este vizibilă, motiv pentru care au decis să facă marele anunț pe rețelele sociale.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că cei doi au o comunitate impresionantă de susținători pe rețelele sociale, pe care îi ține la curent cu cele mai speciale evenimente. De curând, Sabrina a publicat un videoclip emoționant pe contul de Instagram.

Aceasta s-a lăsat filmată cu burtica de gravidă la vedere, dar și cu ecografia bebelușului în mână. Din videoclip nu a lipsit Dima, cel care i-a devenit soț după experiența show-ului matrimonial. Mai mult, tânăra a interpretat și o piesă care i-a copleșit pe internauți.

Cum arată Sabrina, fosta concurentă din sezonul 7 Mireasa, însărcinată. Ea și Dima vor deveni părinți pentru prima dată

Vestea a luat pe toată lumea prin surprindere. Prietenii virtuali nu au ezitat să-i felicite pentru noua etapă prin care vor trece, dar și pentru familia frumoasă pe care și-au construit-o împreună.

Din imaginile și videoclipul postat în mediul online se poate observa că sarcina Sabrinei este avansată. Aceasta a îmbrăcat o rochie albă și multă care i-a scos în evidență burtica de gravidă.

„După multă emoție și un secret ținut aproape de inimă, a venit momentul să împărtășim cea mai mare bucurie a noastră. Din iubirea mea și a soțului meu s-a născut cel mai prețios dar al vieții noastre, copilul nostru. Suntem copleșiți de recunoștință, iubire și fericire pentru această binecuvântare care ne-a schimbat pentru totdeauna viața.”, a scris fosta concurentă de la Mireasa sezonul 7 în dreptul materialului video.

Postarea Sabrinei a stârns o mulțime de like-uri și reacții din partea prietenilor virtuali.

„Mă bucur enorm pentru voi și pentru această veste minunată. Sunt sigură că veți fi niște părinți extraordinari. Sarcină ușoară, Sabrina!”, „Ce bucurie! Sa fiți binecuvântați!”, „Abia așteptăm să îl/o cunoaștem! Vă iubim și ne bucurăm din inimă pentru voi” sau „Felicitări din toată inima!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

„Rai pe pământ 🌎🤍”, a mai scris tânăra în dreptul unei ale postării de pe Instagram, vizibil emoționată.

