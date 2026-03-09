Martie aduce în AntenaPLAY un mix de filme, seriale, reality show-uri și competiții sportive care te vor ține cu sufletul la gură din primele secunde de vizionare. Abonații vor avea parte și luna aceasta de producții pentru toate gusturile.

La Survivor România 2026 eliminările, accidentările și probele extreme se resimt în triburi. Faimoșii și Războinicii luptă cu fiecare obstacol pentru a rămâne în competiție. În AntenaPLAY poți urmări trei episoade noi pe săptămână, dar și conținut exclusiv: în Votul Integral descoperi cine pe cine votează pentru duelul de eliminare, iar în După Survivor vezi reacțiile reale ale concurenților imediat după eliminare și revenirea acasă.

Noutățile lunii martie 2026 în AntenaPLAY

Noul sezon Chefi la cuțite promite să fie mai intens și mai spectaculos ca niciodată. Irina Fodor i-a readus în bucătărie pe Chef Richard Abou Zaki, Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu, care se vor lupta pentru cel mai bun loc în clasament și pentru avantajele oferite de amulete.

Emoțiile sunt garantate, farfuriile sunt spectaculoase, iar decorul complet schimbat aduce un plus de energie.

Insula Iubirii | Spania – Sezonul 9

Sezonul 9 din Insula Iubirii | Spania duce tensiunea și emoțiile la un alt nivel. Cinci cupluri curajoase își testează relațiile în decorul exotic al Republicii Dominicane, într-un format cu reguli complet noi.

Primele trei episoade sunt deja disponibile în platformă, iar din 9 martie abonații vor avea parte de un episod nou în fiecare luni, marți și miercuri. Răsturnările de situație și momentele neașteptate fac din acest sezon unul imposibil de ratat. Dacă Montoya a transformat sezonul 8 în fenomen mondial, noul capitol va depăși toate așteptările.

Filme noi în AntenaPLAY

Luna martie aduce în AntenaPLAY producții cinematografice care combină acțiunea, emoția și comedia.

Jason Statham pornește o răzbunare explozivă în "The Beekeeper: Răzbunare iminentă", iar Brandon Lee fascinează într-o poveste gotică despre iubire și dreptate în "The Crow: Iubire și răzbunare". Emoțiile ating cote maxime cu Michelle Williams și Paul Dano în "Fabelmans: Povestea unei vieți aparte", iar Ryan Reynolds și Samuel L. Jackson formează un duo incendiar în "Hitman's Bodyguard: Care pe care".

În "Mama are un nou iubit", Colin Hanks îl interpretează pe agentul FBI Henry Durand, care se întoarce după câțiva ani de absență și descoperă că mama lui, Marty (Meg Ryan), și-a refăcut viața alături de Tommy (Antonio Banderas), un hoț internațional de artă. Tobin Bell continuă teroarea în "Jigsaw: Moștenirea", Gerard Butler se luptă pentru supraviețuire în "Kandahar: Misiune mortală", iar Ryan Gosling și Emma Stone cuceresc prin muzică și romantism în "La La Land".

Jennifer Aniston, Julia Roberts și Kate Hudson aduc energie și comedie în "Mamă, ce zi!", Tobin Bell descoperă un capitol neștiut din jocul nebun al lui Jigsaw în "Saw X", Liam Neeson luptă contra conspirațiilor în "Taken 3: Teroare în L.A.", iar Brendan Fraser emoționează profund în "Balena (The Whale)".

Documentare noi

Documentarele lunii martie aduc perspective unice asupra lumii și evenimentelor care marchează istoria recentă.

"Syria After Assad" surprinde luptele pentru reconstrucție și echilibrul fragil al unei națiuni afectate ani la rând de război. În "The Contenders 2026", fanii fotbalului mondial descoperă echipele favorite, jucătorii și strategiile pregătitoare pentru FIFA World Cup™ 2026, cu previziuni și comentarii ale experților.

"Putin’s War at Home" dezvăluie impactul politicilor Kremlinului asupra cetățenilor ruși, iar "Royal Scandals" intră în culisele monarhiei britanice, investigând scandalurile și presiunile care au zguduit imaginea Casei Regale.

Serialele lunii martie

Sezonul 2 al "The Gold" continuă povestea jafului Brink’s-Mat din 1983, aducând în prim-plan cealaltă jumătate de aur dispărută și efectele sale în lumea crimei organizate și a spălării internaționale de bani.

În "The Ex-Wife" | Sezonul 1 urmărește drama Tashei, a cărei viață aparent perfectă este dată peste cap de prezența obsesivă a fostei soții a partenerului ei, transformând fiecare episod într-un thriller psihologic intens.

Din 23 martie, "Căderea Regelui (Kral Kaybederse / The Fall Of The King)" îl aduce pe Kenan Baran (Halit Ergenç) în fața unei prăbușiri personale și profesionale, iar relația cu Handan (Aslıhan Gürbüz) și apariția tinerei Fadi (Merve Dizdar) declanșează trădări, conflicte și jocuri de putere care pun sub semnul întrebării controlul unui bărbat obișnuit să dețină totul.

Competiții sportive de top

Martie este și luna marilor sporturi în AntenaPLAY. Sezonul de Formula 1™ debutează cu primele trei Mari Premii: Australia (6-8 martie), China (13-15 martie) și Japonia (27-29 martie), în timp ce Formula 2™ și Formula 3™ își încep sezonul tot în Australia, iar Formula 1™ Academy debutează în China.

Liga Campionilor Asiei continuă în AntenaPLAY cu faza optimilor de finală, în timp ce Liga Campionilor Asiei 2 propune deja sferturile de finală. De asemenea, AFC Women’s Champions League 2025-2026 a ajuns tot la faza sferturilor.

Trăiește emoția NBA și NHL, cu meciuri spectaculoase și confruntări care te țin cu sufletul la gură, pe canalele dedicate.

Vrei să afli care sunt noutățile disponibile în AntenaPLAY? Descoperă cele mai recente știri despre filme de top, super-seriale, emisiuni TV preferate și competiții sportive pe trends.antenaplay.ro. Ai un 2026 de excepție în AntenaPLAY cu conținut nou în fiecare zi. Intră în platformă și vezi tot ce e nou!