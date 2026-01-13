Power Couple România, 13 ianuarie 2026. Proba ”Au, mami!”. Cătălin Zmărăndescu a rupt o balustradă și s-a plimbat cu ea prin spital!

Episodul 5 din data de 13 ianuarie 2026 al emisiunii Power Couple România - La bine și la greu, sezonul 3. În timpul probei ”Au, mami!”, Cătălin Zmărăndescu a rupt o balustradă de durere. ”Nu-mi dau seama cum a rupt-o. Așa dureri nu am simțit în viața mea. Nu puteam să respir”, a spus acesta. Băieții au de înfruntat proba considerată cea mai dificilă, ”Au, mami!”, testul care îi aduce pe bărbați în sala de nașteri!

Marti, 13.01.2026, 22:40