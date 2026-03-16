Chefi la cuțite, 16 martie 2026. Cine a câștigat amuleta a șaptea. Florin Răducioiu: „Preparatul a fost irezistibil”

Florin Răducioiu a jurizat preparatele de la cea de-a șaptea amuletă pusă în joc în sezonul 17 CHefi la cuțite.

În ediția de Chefi la cuțite de pe 16 martie 2026 Irina Fodor a pus la bătaie o amuletă nouă, pentru care jurizarea a fost făcută de Florin Răducioiu, nume de legendă al Generației de Aur a fotbalului românesc. Un degustător care are puternice legături cu gastronomia fină. Pueterea amuletei puse în joc a fost una foarte valoroasă:

„Ai puterea să gătești alături de concurenții tăi pe parcursul unei probe. Avantajul este valabil înclusiv în ultimele 10 minute. Toată proba, chefi! Aveți ocazia să vă ajutați echipa”, i-a anunțat Irina Fodor despre puterea amuletei.

Pentru cea de-a șaptea amuletă din sezonul 17 Chefi la cuțite, chefii s-au întrecut în rețete de risotto

Așadar, cei 4 chefi s-au întrecut în rețete de risotto, spre încântarea lui Florin Răducioiu, un pasionat al acestui tip de mâncare.

Florin Răducioiu a degustat rând pe rând cele 4 preparate, în timp ce Irina Fodor a prezentat creațiile chefilor.

Chef Orlando:

„Se numește risotto funghi reinterpretat. S-a plecat de la o ciulama din hribi gălbiori și gușă de porc cu smântână acidă și cimbrișor”, a explicat Irina Fodor preparatul.

Chef Ștefan

„Risotto cu sfeclă roșie și gorgonzolla, reducție de oțet balsamic și nucă caramelizată”, a explicat Irina Fodor prepartul.

Chef Richard:

„Risotto cu cremă de dovleac și portocală, în stil contemporan, salsa de parmigiano reggiano, alune de pădure și carpaccio de guanciale și trufă neagră”, a prezentat Irina Fodor prepartul.

Chef Sautner:

„Risotto cu ciocolată albă, mango, cremă de lămâie, ananas copt, ananas marinat și brunoise de mango și fructul pasiunii”, a prezentat Irina Fodor preparatul.

Cine a câștigat amuleta în ediția de pe 16 martie 2026 de Chefi la cuțite

Clasamentul lui Florin Răducioiu după degustarea celor 4 porții de risotto a fost:

5 puncte Chef Richard;

4 puncte Chef Sautner;

3 puncte Chef Ștefan;

2 puncte Chef Orlando.

„Îmi place foarte mult risotto. Preparatul lui Richard a fost irezistibil. M-a impresionat din mult epuncte de vedere, și vizual și gustativ!”, a spus Florin Răducioiu oferindu-i amuleta lui chef Richard.

Așadar, chef Richard a câștigat cea de-a șaptea amuletă pusă în joc în sezonul 17 Chefi la cuțite, care presupune că în battle va putea să gătească cot la cot cu echipa sa, să guste și să-și ajute astfel concurenții.

„Am luat o amuletă importnată pe care o să o folosesc într-un moment important”, a spus chef Richard.

„M-am simțit bine, dar recunosc, puțin jenat față de cei care s-au simțit un pic nepremiați și care s-ar fi așteptat, probabil, la mai mult. A fost o experiența superbă”, a mărtusit Florin Răducioiu.

