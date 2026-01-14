Power Couple România, 14 ianuarie 2026. Proba ”Pe aripile vântului”. Cum s-au descurcat NiCK, Cătălina Marin, soții Zmărăndescu, Adda și Cătălin Rizea

Episodul 6 din data de 14 ianuarie 2026 al emisiunii Power Couple România - La bine și la greu, sezonul 3. NiCK NND și Cătălina Marin & Cătălin și Luiza Zmărăndescu & Adda și Cătălin Rizea au avut parte de aventuri memorabile la proba de cuplu ”Pe aripile vântului”. În ruda unu ea spune, de după un paravan, de ce haine are nevoie pentru runda a doua, iar el le alege. În partea a doua rufele trebuie întinse pe sârmă.

