Dani Oțil, dialog savuros cu fiul său. Cum a numit-o Tiago pe mama lui: „Pentru că este furioasă...”

Dani Oțil a făcut public un dialog haios cu fiul său, în care Tiago o compară pe mama lui cu planeta Neptun. Motivul i-a amuzat pe privitori. 

Publicat: Sambata, 28 Februarie 2026, 07:00 | Actualizat Joi, 26 Februarie 2026, 17:59
Dani Oțil, dialog savuros cu fiul său | Instagram

Tiago Oțil este un băiețel de 4 ani și jumătate extrem de simpatic și de isteț. În una dintre conversațiile sake din mașină cu tatăl său, Tiago a comparat-o pe mama lui cu planeta Neptun, în timp ce el a spus că este Jupiter. Micuțul a explicat și motivele.

Dani și Tiago Oțil, dialog savuros în mașină

Dani Oțil: Nu mai știu, tata… dacă am fi planete, mama ce planetă ar fi?

Tiago: Neptun, că este furioasă.

Dani Oțil: Și tu ce planetă ai fi?

Tiago: Jupiter, pentru că eu sunt tot timpul calm.

Dani și Gabriela Oțil publică des imagini cu fiul său, pentru că au motive de mândrie. Recent, Dani a postat imagini de la locul de joacă, unde Tiago era plin de energie, se arunca în piscina cu bile și se dădea pe tobogan entuziasmat, iar Gabriela Oțil a publicat imagini în care cu o mică lopată, băiatul și-a ajutat tatăl la deszăpezirea mașinii.

Familia Oțil s-a mutat din casa de la Corbeanca într-un apartament din Nordul Capitalei, iar Tiago s-a adaptat rapid în noua locuință.

„Ne-am acomodat destul de ușor cu viața la oraș, ne priește. Am făcut această schimbare pentru că nu se mai putea cu traficul de pe DN. De când se lucrează la metrou, este groaznic și pierdeam extrem de mult timp în trafic. Oricum, ne gândeam și la momentul în care Tiago va merge la școală, iar schimbarea aceasta trebuia făcută mai devreme sau mai târziu”, a spus Gabriela Oțil pentru Spynews.ro.

Viața lui Dani Oțil și a Gabrielei Prisăcariu s-a schimbat complet de când a venit pe lume fiul lor. Cei doi radiază de fericire atunci când se află în preajma micuțului sau vorbesc despre el. Tiago s-a născut în septembrie 2021.

„El își dă mai mult cu părerea despre ținutele mele decât Dani. Este foarte atent la cum mă îmbrac, la cum mă machiez, la cum îmi fac părul, unghiile… Este super atent. (...) Este fecioară exact ca taică-su și este foarte atent la detalii. Chiar dacă pare că nu remarcă, ei sunt foarte atenți și atunci…” a spus Gabriela Oțil într-un interviu acordat pentru Revista Viva!

În august, de ziua lui Dani, Gabriela a făcut o mărturisire emoționantă și anume că nu s-ar fi gândit la începutul relației că va ajunge mama copilului prezentatorului:

Colaj cu famila Oțil
„Au trecut 7 ani de când ne-am cunoscut, când nimeni nu ne dădea nicio șansă… nici măcar noi. Nu credeam că o să ajung să fiu soția ta și “mama la copil”. Mulțumesc pentru ce am devenit azi!”, a transmis Gabriela Oțil.

