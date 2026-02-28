Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Cum arăta Paulina Porizkova în tinerețe. Imagini nemaivăzute cu modelul care punea pe jar imaginația bărbaților

Cum arăta Paulina Porizkova în tinerețe. Imagini nemaivăzute cu modelul care punea pe jar imaginația bărbaților

Paulina Porizkova are 60 de ani, dar continuă să fie un reper în industria frumuseții. Iată, mai jos, imagini de colecție cu modelul în tinerețe!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 28 Februarie 2026, 15:15 | Actualizat Joi, 26 Februarie 2026, 15:40
Galerie
Cum arăta Paulina Porizkova în tinerețe. Imagini nemaivăzute cu modelul care pune pe jar imaginația bărbaților | Profimedia

Paulina Porizkova este una dintre cele mai apreciate modele ale anilor '80. Născută pe 9 aprilie 1965, în Cehoslovacia, ea a devenit la doar 18 ani prima femeie din Europa Centrală care a apărut pe coperta faimoasei reviste „Sports Illustrated Swimsuit Issue”, potrivit vogue.sg.

În prezent, la 60 de ani, Paulina Porizkova este autoare, actriță și ambasadoare a brandului Estee Lauder. De asemenea, este o prezență puternică pe rețelele de socializare, cu 1,3 milioane de urmăritori pe Instagram. Bineînțeles, aparițiile în podcasturi, emisiuni și altele asemenea sunt nelipsite, unde își împărtășește perspectivele despre îmbătrânire și reinventare.

Paulina Porizkova continuă să fie o inspirație, nu doar prin frumusețea naturală, ci și prin sinceritatea cu care își trăiește viața. Cu părul alb purtat cu mândrie, Paulina refuză să își ascundă vârsta, iar tocmai această asumare o face de admirat.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Supermodelul Paulina Porizkova, în costum de baie la 60 de ani. Ce mesaj puternic a transmis: „Așa e la 60”

Cum arăta Paulina Porizkova în tinerețe

Cu toate că în tinerețe făcea furori cu imaginea sa, Paulina Porizkova a refuzat din start orice implicare în campanii cu mesaj anti-aging.

„Le-am spus clar: dacă vreți să promovez produse antiîmbătrânire, plec chiar acum. Și mi-au răspuns: tocmai de aceea te-am ales”, a declarat modelul, potrivit unei surse.

Deși și-a petrecut mare parte din viață vânzând o imagine a tinereții și frumuseții, Paulina Porizkova a descoperit, treptat, ce o împlinește, dar și ce valori apreciază cu adevărat.

„Partea cea mai bună este că, în sfârșit, te transformi în persoana care ai fost menit să fii tot timpul. Și poate că nu-ți aduce întotdeauna bucurie. Dar cred că dacă încerci să îți trăiești viața înțelegând că alți oameni contează, că legăturile contează și că dragostea contează, atunci nu vei fi dezamăgit de persoana care ești cu adevărat”, a mărturisit supermodelul.

Citește și: Paulina Porizkova e modelul de 56 de ani, fără inhibiții. S-a filmat topless în timp ce dansa, dar reacțiile sunt și negative

Pe lângă această renaștere emoțională, Paulina Porizkova s-a confruntat și cu provocări fizice. În ianuarie 2024 a suferit o dublă operație de înlocuire a șoldurilor, în urma unei afecțiuni congenitale: displazie de șold, potrivit unei surse.

+8
Mai multe fotografii

Recuperarea a fost una de durată, iar lipsa de mobilitate a dus la o creștere în greutate de aproximativ șapte kilograme. Celebrul model a dezvăluit, pe rețelele de socializare, cum, în ciuda bucuriei de a nu mai avea dureri și a trăi alături de partenerul ei, s-a simțit inconfortabil când a revenit pe podium și nu a mai încăput în hainele de model.

Ce materii studiază Irina Columbeanu la Facultatea de Medicină. Face în paralel cursuri de gătit și încheie ziua la 1 di... Meghan Markle, prima imagine cu chipul lui Lilibeth, fiica ei cu Prințul Harry. Cum arată micuța...
Înapoi la Homepage
AS.ro Dan Şucu l-a cooptat pe un fost premier al României într-o afacere de 400 de milioane de euro! Dan Şucu l-a cooptat pe un fost premier al României într-o afacere de 400 de milioane de euro!
Observatornews.ro Turistă româncă, blocată în Dubai: "În acest moment chiar nu știm ce vom face" Turistă româncă, blocată în Dubai: "În acest moment chiar nu știm ce vom face"
Antena 3 Imagini din satelit. Palatul din Teheran al ayatollahului Ali Khamenei a fost distrus complet în atacul israelian Imagini din satelit. Palatul din Teheran al ayatollahului Ali Khamenei a fost distrus complet în atacul israelian
SpyNews Descoperire macabră într-o destinație turistică îndrăgită de români. Un cadavru decapitat a fost găsit pe câmp Descoperire macabră într-o destinație turistică îndrăgită de români. Un cadavru decapitat a fost găsit pe câmp

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Din 1 martie, începe un nou sezon Insula Iubirii | Spania în AntenaPLAY. Cinci cupluri, ispite dornice și emoții intense. Nu rata!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Din 1 martie, începe un nou sezon Insula Iubirii | Spania în AntenaPLAY. Cinci cupluri, ispite dornice și emoții intense. Nu rata!
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Dorian Popa, prima reacție după ce a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare. Ce declarații a făcut vloggerul
Dorian Popa, prima reacție după ce a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare. Ce declarații a făcut...
Ce efecte are consumul zilnic de apă minerală asupra organismului: beneficii și posibile riscuri
Ce efecte are consumul zilnic de apă minerală asupra organismului: beneficii și posibile riscuri Catine.ro
Care este motivul pentru care fratele lui Radu Vâlcan și soția lui s-au mutat de trei ori într-o săptămână: „Aveam impresia că...”
Care este motivul pentru care fratele lui Radu Vâlcan și soția lui s-au mutat de trei ori într-o săptămână:...
Artistul RBD care a fost internat într-o clinică de reabilitare. Despre cine este vorba și ce s-a întâmplat
Artistul RBD care a fost internat într-o clinică de reabilitare. Despre cine este vorba și ce s-a întâmplat Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Viața unui francez la București, la mijlocul anilor 2000: „Am ieșit cu TAB-ul de pe stadion. În oraș, arătam legitimația și toți polițiștii ne făceau pârtie”
Viața unui francez la București, la mijlocul anilor 2000: „Am ieșit cu TAB-ul de pe stadion. În oraș, arătam... Libertatea.ro
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor”
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor” AntenaSport
Eliza Natanticu, dezvăluiri în lacrimi despre starea ei de sănătate. Soția actorului Cosmin Natanticu a suferit un AVC la doar 36 de ani
Eliza Natanticu, dezvăluiri în lacrimi despre starea ei de sănătate. Soția actorului Cosmin Natanticu a suferit... Elle
Adriana Bahmuțeanu, apariție rară alături de fostul său cumnat! Asemănarea dintre el și Silviu Prigoană este izbitoare
Adriana Bahmuțeanu, apariție rară alături de fostul său cumnat! Asemănarea dintre el și Silviu Prigoană este... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Spanac cu ciuperci și năut. Una dintre acele mâncăruri simple, dar hrănitoare
Spanac cu ciuperci și năut. Una dintre acele mâncăruri simple, dar hrănitoare HelloTaste.ro
Imagini din satelit. Palatul din Teheran al ayatollahului Ali Khamenei a fost distrus complet în atacul israelian
Imagini din satelit. Palatul din Teheran al ayatollahului Ali Khamenei a fost distrus complet în atacul israelian Antena3.ro
Samsung a dezvăluit seria Galaxy S26. Cât costă noile smartphone-uri
Samsung a dezvăluit seria Galaxy S26. Cât costă noile smartphone-uri useit
Laura Cosoi, confesiune emoționantă despre pierderea părinților! „Prea puțin timp în care să plâng!”
Laura Cosoi, confesiune emoționantă despre pierderea părinților! „Prea puțin timp în care să plâng!” BZI
Zodii norocoase martie 2026: cine profită de Mercur Cazimi
Zodii norocoase martie 2026: cine profită de Mercur Cazimi Jurnalul
Iulia Albu și Mike, apariție surpriză la un eveniment monden. Relația lor ridică semne de întrebare. Formează din nou un cuplu?
Iulia Albu și Mike, apariție surpriză la un eveniment monden. Relația lor ridică semne de întrebare. Formează... Kudika
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii Redactia.ro
Caracatiţa din spatele afacerilor cu peşte. Cultura şpăgii a dus calcanul aproape de dispariţie
Caracatiţa din spatele afacerilor cu peşte. Cultura şpăgii a dus calcanul aproape de dispariţie Observator
Ce provoacă presiunea în spatele ochilor. Cum apare acest simptom ocular
Ce provoacă presiunea în spatele ochilor. Cum apare acest simptom ocular MediCOOL
Fursecuri fragede cu cremă fină. Rețetă de mărțișoare dulci
Fursecuri fragede cu cremă fină. Rețetă de mărțișoare dulci HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să gestionezi factorii declanșatori emoționali în 5 pași
Cum să gestionezi factorii declanșatori emoționali în 5 pași DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Aplicația Anului pe iPhone. Cum funcționează Tiimo și la ce ajută
Aplicația Anului pe iPhone. Cum funcționează Tiimo și la ce ajută UseIT
Chiftele din cartofi cu morcovi și mazăre, pentru gustări de post
Chiftele din cartofi cu morcovi și mazăre, pentru gustări de post Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x