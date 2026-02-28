Cum arăta Paulina Porizkova în tinerețe. Imagini nemaivăzute cu modelul care punea pe jar imaginația bărbaților

Paulina Porizkova are 60 de ani, dar continuă să fie un reper în industria frumuseții. Iată, mai jos, imagini de colecție cu modelul în tinerețe!

Cum arăta Paulina Porizkova în tinerețe. Imagini nemaivăzute cu modelul care pune pe jar imaginația bărbaților | Profimedia

Paulina Porizkova este una dintre cele mai apreciate modele ale anilor '80. Născută pe 9 aprilie 1965, în Cehoslovacia, ea a devenit la doar 18 ani prima femeie din Europa Centrală care a apărut pe coperta faimoasei reviste „Sports Illustrated Swimsuit Issue”, potrivit vogue.sg.

În prezent, la 60 de ani, Paulina Porizkova este autoare, actriță și ambasadoare a brandului Estee Lauder. De asemenea, este o prezență puternică pe rețelele de socializare, cu 1,3 milioane de urmăritori pe Instagram. Bineînțeles, aparițiile în podcasturi, emisiuni și altele asemenea sunt nelipsite, unde își împărtășește perspectivele despre îmbătrânire și reinventare.

Paulina Porizkova continuă să fie o inspirație, nu doar prin frumusețea naturală, ci și prin sinceritatea cu care își trăiește viața. Cu părul alb purtat cu mândrie, Paulina refuză să își ascundă vârsta, iar tocmai această asumare o face de admirat.

Cum arăta Paulina Porizkova în tinerețe

Cu toate că în tinerețe făcea furori cu imaginea sa, Paulina Porizkova a refuzat din start orice implicare în campanii cu mesaj anti-aging.

„Le-am spus clar: dacă vreți să promovez produse antiîmbătrânire, plec chiar acum. Și mi-au răspuns: tocmai de aceea te-am ales”, a declarat modelul, potrivit unei surse.

Deși și-a petrecut mare parte din viață vânzând o imagine a tinereții și frumuseții, Paulina Porizkova a descoperit, treptat, ce o împlinește, dar și ce valori apreciază cu adevărat.

„Partea cea mai bună este că, în sfârșit, te transformi în persoana care ai fost menit să fii tot timpul. Și poate că nu-ți aduce întotdeauna bucurie. Dar cred că dacă încerci să îți trăiești viața înțelegând că alți oameni contează, că legăturile contează și că dragostea contează, atunci nu vei fi dezamăgit de persoana care ești cu adevărat”, a mărturisit supermodelul.

Pe lângă această renaștere emoțională, Paulina Porizkova s-a confruntat și cu provocări fizice. În ianuarie 2024 a suferit o dublă operație de înlocuire a șoldurilor, în urma unei afecțiuni congenitale: displazie de șold, potrivit unei surse.

Recuperarea a fost una de durată, iar lipsa de mobilitate a dus la o creștere în greutate de aproximativ șapte kilograme. Celebrul model a dezvăluit, pe rețelele de socializare, cum, în ciuda bucuriei de a nu mai avea dureri și a trăi alături de partenerul ei, s-a simțit inconfortabil când a revenit pe podium și nu a mai încăput în hainele de model.