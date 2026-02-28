Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Cucerea femeile la vremea lui, dar azi e greu de recunoscut! Cum arată Jeremy Meeks, desemnat „cel mai sexy deținut din lume”

Jeremy Meeks, desemnat „cel mai frumos infractor din lume”, continuă să se bucure de popularitate. Iată cât de mult a îmbătrânit!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 28 Februarie 2026, 12:00 | Actualizat Joi, 26 Februarie 2026, 15:05
În urmă cu mai bine de un deceniu, viața lui Jeremy Meeks lua o întorsătură neașteptată. Poza pe care i-au făcut-o polițiștii în timp ce se afla în arest a ajuns virală, transformându-l din statutul de infractor în model internațional.

Citește și: Ultima dorință pe care a avut-o un infractor de temut. Ce meniu extravagant și-a ales înainte să moară

Fotografia postată pe Facebook a captat imediat atenția publicului și a stârnit o adevărată isterie în rândul femeilor. Figura de „băiat rău”, dar și ochii care nu pot fi trecuți cu vederea l-au transformat peste noapte într-un fenomen mediatic. El a reușit să suscite interesul în lumea modei, fiind „curtat” de designeri celebrii, ceea ce i-a deschis ușa pentru o carieră neașteptată în lumea modei.

Condamnat la 27 de luni de închisoare pentru deținere ilegală de armă, Jeremy Meeks a fost obligat și să participe la un program de 500 de ore pentru tratamentul abuzului de substanțe. A executat 13 luni din pedeapsă și a fost eliberat în martie 2016. Cu toate acestea, faima dobândită în timpul detenției i-a schimbat complet cursul vieții.

Cum arată astăzi Jeremy Meeks, desemnat „cel mai sexy infractor din lume”. Cât de mult a îmbătrânit

În prezent, Jeremy Meeks se bucură de o viață de lux. A reușit să strângă o avere colosală, iar contractele continuă să curgă pe bandă rulantă, chiar dacă anii au trecut.

Cu toate că unii consideră că este prea bătrân pentru a fi în continuare model, Jeremy Meeks a dovedit că are talent și în cinematografie. Bărbatul desemnat „cel mai sexy infractor din lume” a jucat în filme de la Hollywood, precum „Secret Society 2: Never Enough”, „True to the game 2” sau „Dutch”, potrivit unei surse.

Jeremy Meeks nu s-a oprit aici și și-a deschis propria linie de haine, care se bucură de mare succes.

Jeremy Meeks a împlinit 42 de ani și exprimă acum o privire mult mai matură. În ultimele sale postări de pe contul de Instagram, se poate observa că timpul începe să își spună cuvântul asupra aspectului său fizic. Cu toate acestea, el își păstrează în continuare farmecul și carisma care l-au făcut atât de celebru.

Citește și: Ce s-a ales de "Pușcăriașul Sexy". Cum arată acum și prin ce a trecut de când a devenit celebru

