Ziua sunt la muncă, iar noaptea urcă pe scenă! Cine sunt solistele de muzică populară care merg zilnic la serviciu. Ce meserii au

Deși sunt artiste de succes și fac bani frumoși pe scenă, multe dintre cântărețele de muzică populară nu se dau înapoi când vine vorba de munca de zi cu zi. Iată despre cine este vorba!

Ziua sunt la muncă, iar noaptea urcă pe scenă! Cine sunt solisele de muzică populară care merg zilnic la serviciu. Ce meserii au | Captură Facebook

Ornela Pasăre, solista de muzică populară care cucerește publicul cu glasul de privighetoare, predă canto popular la clasele 5-8, iar, în curând, vrea să le predea și liceenilor.

„Eu mai predau și canto popular. A fi profesor este o mare bucurie, ești fericit atunci când dăruiești, mai ales că eu iubesc copiii foarte mult. E minunat să lucrezi alături de tineri și să sprijini următoarea generație, chiar dacă nu neapărat e și mai ușor, din anumite puncte de vedere.

Ca și cadru didactic ai multe responsabilități, însă este o meserie care te împlinește și merită din plin să fii profesor, ai șansa de a deveni mentor, ghid, constructor de visuri, sprijin moral, sursă de inspirație și, bineînțeles, ai șansa de a dărui încredere, perspective, cuvinte, experiențe, valori, cunoștințe, elevilor tăi.

Este foarte important pentru elevi să le fii sprijin, să îi asculți cu adevărat și să fii atent la nevoile lor. Trebuie să folosești un anumit grad de familiaritate cu elevii și să fii profesorul de care au nevoie”, a declarat Ornela Pasăre pentru click.ro.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Ce sumă cere Vlăduța Lupău pentru a întreține atmosfera la nuntă sau botez. Tariful artistei a crescut semnificativ în noul an

Daniela Ploia, de la muzica populară la practica de asistentă medicală: „În memoria lui tata”

La doi ani de la moartea tatălui său, cântăreața de muzică populară Daniela Ploia a luat o decizie care i-a uimit pe fani. Experiențele pe care le-a trăit în timp ce părintele ei era grav bolnav au determinat-o să se implice pentru a-i ajuta pe cei aflați în suferință.

Cântăreața de muzică populară a fost admisă la o școală de asistenți medicali și acum face practică în spital.

„Nu lucrez ca asistentă, fac doar practică, iar școala o fac strict pentru a-i ajuta pe cei care au nevoie, așa cum am avut eu nevoie pentru tata. În memoria lui fac efortul cu școala, pentru că este tare greu, deoarece eu am serviciu, plus muzica, însă în memoria lui tata, că i-am promis că voi face asta, fac.

Nu aș profesa ca asistentă în spital, în România, pentru că lasă de dorit tot. Cel mult aș pleca din țară dacă aș alege să profesez asta, însă nu cred că renunț la inginerie, îmi place prea mult ce fac la serviciu, chiar dacă salariul este vai și amar, completez din muzică.

Asta cu medicina este un vis de mică, am tot avut încercări, dar taxele sufocante nu mi-au permis să fac medicină, însă școala de asistente mi-a împlinit acest vis. Școala o fac fără bani, s-a dat admitere”, a mărturisit Daniela Ploia pentru sursa citată mai sus.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Din ce a câștigat Jean de la Craiova primii bani. Artistul a oferit un interviu sincer

Valentina Ionescu lucrează în corporație

Valentina Ionescu, o altă interpretă de folclor, este, în prezent, sales manager la o corporație. A activat și în domeniul securității cibernetice, a inteligenței artificiale, dar și al transporturilor internaționale.

Valentina Ionescu a terminat ASE, are două mastere, dar a studiat și la Școala Populară de Arte București.

„Sunt interpretă de folclor și lucrez ca sales manager într-o companie privată. Am studii complexe: Școala Populară de Arte București, ASE și două masterate. Am fost mamă singură și m-am adaptat, învățând să echilibrez provocările vieții.

Jobul este baza mea profesională, dinamismul și organizarea mi se potrivesc perfect. Muzica populară este pasiunea mea și partea de suflet pe care o duc mai departe cu dedicare, în weekend și, uneori, în serile din timpul săptămânii”, a declarat Valentina Ionescu pentru click.ro.