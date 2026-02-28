Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Ziua sunt la muncă, iar noaptea urcă pe scenă! Cine sunt solistele de muzică populară care merg zilnic la serviciu. Ce meserii au

Ziua sunt la muncă, iar noaptea urcă pe scenă! Cine sunt solistele de muzică populară care merg zilnic la serviciu. Ce meserii au

Deși sunt artiste de succes și fac bani frumoși pe scenă, multe dintre cântărețele de muzică populară nu se dau înapoi când vine vorba de munca de zi cu zi. Iată despre cine este vorba!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 28 Februarie 2026, 13:15 | Actualizat Joi, 26 Februarie 2026, 15:18
Ziua sunt la muncă, iar noaptea urcă pe scenă! Cine sunt solisele de muzică populară care merg zilnic la serviciu. Ce meserii au | Captură Facebook

Ornela Pasăre, solista de muzică populară care cucerește publicul cu glasul de privighetoare, predă canto popular la clasele 5-8, iar, în curând, vrea să le predea și liceenilor.

„Eu mai predau și canto popular. A fi profesor este o mare bucurie, ești fericit atunci când dăruiești, mai ales că eu iubesc copiii foarte mult. E minunat să lucrezi alături de tineri și să sprijini următoarea generație, chiar dacă nu neapărat e și mai ușor, din anumite puncte de vedere.

Ca și cadru didactic ai multe responsabilități, însă este o meserie care te împlinește și merită din plin să fii profesor, ai șansa de a deveni mentor, ghid, constructor de visuri, sprijin moral, sursă de inspirație și, bineînțeles, ai șansa de a dărui încredere, perspective, cuvinte, experiențe, valori, cunoștințe, elevilor tăi.

Este foarte important pentru elevi să le fii sprijin, să îi asculți cu adevărat și să fii atent la nevoile lor. Trebuie să folosești un anumit grad de familiaritate cu elevii și să fii profesorul de care au nevoie”, a declarat Ornela Pasăre pentru click.ro.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Ce sumă cere Vlăduța Lupău pentru a întreține atmosfera la nuntă sau botez. Tariful artistei a crescut semnificativ în noul an

Daniela Ploia, de la muzica populară la practica de asistentă medicală: „În memoria lui tata”

La doi ani de la moartea tatălui său, cântăreața de muzică populară Daniela Ploia a luat o decizie care i-a uimit pe fani. Experiențele pe care le-a trăit în timp ce părintele ei era grav bolnav au determinat-o să se implice pentru a-i ajuta pe cei aflați în suferință.

Cântăreața de muzică populară a fost admisă la o școală de asistenți medicali și acum face practică în spital.

„Nu lucrez ca asistentă, fac doar practică, iar școala o fac strict pentru a-i ajuta pe cei care au nevoie, așa cum am avut eu nevoie pentru tata. În memoria lui fac efortul cu școala, pentru că este tare greu, deoarece eu am serviciu, plus muzica, însă în memoria lui tata, că i-am promis că voi face asta, fac.

Nu aș profesa ca asistentă în spital, în România, pentru că lasă de dorit tot. Cel mult aș pleca din țară dacă aș alege să profesez asta, însă nu cred că renunț la inginerie, îmi place prea mult ce fac la serviciu, chiar dacă salariul este vai și amar, completez din muzică.

Asta cu medicina este un vis de mică, am tot avut încercări, dar taxele sufocante nu mi-au permis să fac medicină, însă școala de asistente mi-a împlinit acest vis. Școala o fac fără bani, s-a dat admitere”, a mărturisit Daniela Ploia pentru sursa citată mai sus.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Din ce a câștigat Jean de la Craiova primii bani. Artistul a oferit un interviu sincer

Valentina Ionescu lucrează în corporație

Valentina Ionescu, o altă interpretă de folclor, este, în prezent, sales manager la o corporație. A activat și în domeniul securității cibernetice, a inteligenței artificiale, dar și al transporturilor internaționale.

Valentina Ionescu a terminat ASE, are două mastere, dar a studiat și la Școala Populară de Arte București.

„Sunt interpretă de folclor și lucrez ca sales manager într-o companie privată. Am studii complexe: Școala Populară de Arte București, ASE și două masterate. Am fost mamă singură și m-am adaptat, învățând să echilibrez provocările vieții.

Jobul este baza mea profesională, dinamismul și organizarea mi se potrivesc perfect. Muzica populară este pasiunea mea și partea de suflet pe care o duc mai departe cu dedicare, în weekend și, uneori, în serile din timpul săptămânii”, a declarat Valentina Ionescu pentru click.ro.

Cucerea femeile la vremea lui, dar azi e greu de recunoscut! Cum arată Jeremy Meeks, desemnat „cel mai sexy deținut din ...
Înapoi la Homepage
AS.ro Dan Şucu l-a cooptat pe un fost premier al României într-o afacere de 400 de milioane de euro! Dan Şucu l-a cooptat pe un fost premier al României într-o afacere de 400 de milioane de euro!
Observatornews.ro Angajatele de la The Buddhist, obligate să facă sex neprotejat cu clienţii, deşi erau infectate cu HIV Angajatele de la The Buddhist, obligate să facă sex neprotejat cu clienţii, deşi erau infectate cu HIV
Antena 3 Femeia care a zburat fără bilet din SUA până la Paris a călătorit clandestin încă o dată, la Milano. Cum a reușit să urce în avion Femeia care a zburat fără bilet din SUA până la Paris a călătorit clandestin încă o dată, la Milano. Cum a reușit să urce în avion
SpyNews Descoperire macabră într-o destinație turistică îndrăgită de români. Un cadavru decapitat a fost găsit pe câmp Descoperire macabră într-o destinație turistică îndrăgită de români. Un cadavru decapitat a fost găsit pe câmp

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Din 1 martie, începe un nou sezon Insula Iubirii | Spania în AntenaPLAY. Cinci cupluri, ispite dornice și emoții intense. Nu rata!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Din 1 martie, începe un nou sezon Insula Iubirii | Spania în AntenaPLAY. Cinci cupluri, ispite dornice și emoții intense. Nu rata!
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Dorian Popa, prima reacție după ce a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare. Ce declarații a făcut vloggerul
Dorian Popa, prima reacție după ce a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare. Ce declarații a făcut...
Ce efecte are consumul zilnic de apă minerală asupra organismului: beneficii și posibile riscuri
Ce efecte are consumul zilnic de apă minerală asupra organismului: beneficii și posibile riscuri Catine.ro
Care este motivul pentru care fratele lui Radu Vâlcan și soția lui s-au mutat de trei ori într-o săptămână: „Aveam impresia că...”
Care este motivul pentru care fratele lui Radu Vâlcan și soția lui s-au mutat de trei ori într-o săptămână:...
Artistul RBD care a fost internat într-o clinică de reabilitare. Despre cine este vorba și ce s-a întâmplat
Artistul RBD care a fost internat într-o clinică de reabilitare. Despre cine este vorba și ce s-a întâmplat Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Preoteasa Ayahuasca rămâne fără bani: Instanța menține confiscarea specială de la Vanessa Youness a sumei de 1,5 milioane de euro
Preoteasa Ayahuasca rămâne fără bani: Instanța menține confiscarea specială de la Vanessa Youness a sumei de... Libertatea.ro
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor”
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor” AntenaSport
Cătălin Botezatu, primele declarații după ce a fost jefuit la Londra. Creatorul de modă a rămas fără un ceas în valoare de două milioane de lire sterline:
Cătălin Botezatu, primele declarații după ce a fost jefuit la Londra. Creatorul de modă a rămas fără un ceas... Elle
Adriana Bahmuțeanu, apariție rară alături de fostul său cumnat! Asemănarea dintre el și Silviu Prigoană este izbitoare
Adriana Bahmuțeanu, apariție rară alături de fostul său cumnat! Asemănarea dintre el și Silviu Prigoană este... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Spanac cu ciuperci și năut. Una dintre acele mâncăruri simple, dar hrănitoare
Spanac cu ciuperci și năut. Una dintre acele mâncăruri simple, dar hrănitoare HelloTaste.ro
Femeia care a zburat fără bilet din SUA până la Paris a călătorit clandestin încă o dată, la Milano. Cum a reușit să urce în avion
Femeia care a zburat fără bilet din SUA până la Paris a călătorit clandestin încă o dată, la Milano. Cum a... Antena3.ro
Samsung a dezvăluit seria Galaxy S26. Cât costă noile smartphone-uri
Samsung a dezvăluit seria Galaxy S26. Cât costă noile smartphone-uri useit
Laura Cosoi, confesiune emoționantă despre pierderea părinților! „Prea puțin timp în care să plâng!”
Laura Cosoi, confesiune emoționantă despre pierderea părinților! „Prea puțin timp în care să plâng!” BZI
Horoscopul dragostei: Primăvara aduce iubire pentru 5 zodii, în martie 2026
Horoscopul dragostei: Primăvara aduce iubire pentru 5 zodii, în martie 2026 Jurnalul
Iulia Albu și Mike, apariție surpriză la un eveniment monden. Relația lor ridică semne de întrebare. Formează din nou un cuplu?
Iulia Albu și Mike, apariție surpriză la un eveniment monden. Relația lor ridică semne de întrebare. Formează... Kudika
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii Redactia.ro
Caracatiţa din spatele afacerilor cu peşte. Cultura şpăgii a dus calcanul aproape de dispariţie
Caracatiţa din spatele afacerilor cu peşte. Cultura şpăgii a dus calcanul aproape de dispariţie Observator
Ce provoacă presiunea în spatele ochilor. Cum apare acest simptom ocular
Ce provoacă presiunea în spatele ochilor. Cum apare acest simptom ocular MediCOOL
Fursecuri fragede cu cremă fină. Rețetă de mărțișoare dulci
Fursecuri fragede cu cremă fină. Rețetă de mărțișoare dulci HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să gestionezi factorii declanșatori emoționali în 5 pași
Cum să gestionezi factorii declanșatori emoționali în 5 pași DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Aplicația Anului pe iPhone. Cum funcționează Tiimo și la ce ajută
Aplicația Anului pe iPhone. Cum funcționează Tiimo și la ce ajută UseIT
Chiftele din cartofi cu morcovi și mazăre, pentru gustări de post
Chiftele din cartofi cu morcovi și mazăre, pentru gustări de post Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x