Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Celebra interpretă de muzică de petrecere are un trup de zeiță

Interpreta de muzică de petrecere a postat pe rețelele de socializare imagini în costum de baie din vacanța în care a fost alături de soțul ei.

Publicat: Sambata, 28 Februarie 2026, 20:00 | Actualizat Joi, 26 Februarie 2026, 16:33
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Celebra interpretă de muzică de petrecere are un trup de zeiță

Ca să scape de vremea mohorâtă din România, Diana Matei a plecat într-o destinație cu temperaturi ridicate. Cunoscuta interpretă de muzică de petrecere și soțul ei, Marian Clente, s-au bucurat din plin de o vacanță exotică. Diana Matei a profitat de ocazie și și-a scos din garderobă costumele de baie.

Cât de bine arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani

Cu un tonus excelent și fără kilograme în plus, Diana Matei arată ca o zeiță în costum de baie la 44 de ani. Cele mai noi imagini postate de artistă pe contul personal de Instagram o surprind într-o formă fizică de invidiat.

La acel moment, Diana Matei nu a oferit prea multe detalii despre destinația aleasă, dar, în schimb, le-a transmis fanilor că a ajuns în paradis.

„După mai multe zboruri care ne-au zdruncinat puțin, am ajuns într-un paradis! N-am postat nimic aseară, pentru ca eram atât de obosită încât abia puteam să țin telelefonul în mână. Greu cu distanțele astea!”, a transmis Diana Matei, în dreptul unui videoclip postat pe contul personal de Instagram.

Diana Matei, despre vacanța în care a fost: „Am dat jos de pe umeri agitația și ritmul nebun”

După cinci zile de vacanță, Diana Matei a ajuns la concluzia că decizia de a pleca în această călătorie a fost cea mai bună alegere.

„Este a cincea zi de vacanță și abia acum pot spune că am dat jos de pe umeri agitația și ritmul nebun în care sunt obișnuită să ard fiecare zi. Abia acum am deschis ochii și încep să văd și să simt detașarea pe care ar trebui să ți-o aducă vacanța. Cred că toate rolurile pe care le jucăm, <<perfecțiunea>> și acest <<mai bine>> la care lucrăm în fiecare zi, te fac să obosești groaznic!

Prea relaxată n-am fost niciodată, cred că e ceva în ADN-ul meu, dar dacă-mi iese să stau liniștită până în a zecea zi, înseamnă că pot schimba orice în viața mea! Vă pup tare!”, a transmis celebra artistă pe rețelele de socializare.

Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Celebra interpretă de muzică de petrecere are un trup de zeiță
Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

Din 1 martie, începe un nou sezon Insula Iubirii | Spania în AntenaPLAY.
Din 1 martie, începe un nou sezon Insula Iubirii | Spania în AntenaPLAY.
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor: SURVIVOR!
Citește și
