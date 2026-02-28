Ce materii studiază Irina Columbeanu la Facultatea de Medicină. Face în paralel cursuri de gătit și încheie ziua la 1 dimineața

Irina Columbeanu studiază la Facultatea de Medicină din cadrul Universității New York și a povestit despre noua ei viață.

Fiica lui Irinel Columbeanu și a Monicăi Gabor s-a mutat de ani buni în Statele Unite ale Americii, acolo unde mama sa și-a refăcut viața alături de Mr. Pink. Irina Columbeanu are un parcurs de apreciat în America, iar de când a împlinit 18 ani se pare că și-a luat viața în propriile mâini.

Fiica lui Irinel Columbeanu începe cursurile de la ora 8, merge la bibliotecă să își facă temele, iar în paralel își face timp și pentru întâlnirile programate.

„Haideți să petrecem împreună o zi la Facultatea New York. La 8:00 am avut chimie și după am mers să beau un matcha la cafenea. Acolo am făcut și teme. Apoi am avut New Student Seminar și am ales clasele pentru vara aceasta. Apoi am mâncat un sendviș foarte bun și după am învățat din nou. Am avut engleză și, totodată, am mers și la bibliotecă să fac teme și am avut câteva întâlniri”, a spus Irina Columbeanu, citată de Cancan.

Irina Columbeanu face cursuri de gătit

Irina Columbeanu participă și la cursuri de gătit, chiar dacă unul durează trei ore jumătate. Ea a învățat cum să gătească diferite feluri de legume, însă în fiecare săptămână apare ceva nou.

„Ulterior, am avut clasa de gătit. Astăzi am învățat cum să gătim diferite feluri de legume. În fiecare săptămână e ceva nou. Acest curs durează trei ore jumătate”, a spus fiica lui Irinel Columbeanu, potrivit sursei citate mai sus.

După o cină cu prietenii, Irina Columbeanu a inclus în program și sportul. Seara a studiat din nou. Ea a învățat la chimie până târziu în noapte, în jur de ora 1:00, deși a avut o zi plină.

Irina Columbeanu este din ce în ce mai activă pe platformele de socializare

Dincolo de aspectele materiale ale vieții sale, Irina Columbeanu pare tot mai preocupată de construirea unei imagini proprii în mediul online. Activă pe rețelele de socializare, ea postează frecvent videoclipuri în care își arată ținutele, rutina zilnică sau fragmente din viața personală, apropiindu-se tot mai mult de stilul influencerilor din generația Z.

„Când m-am mutat în SUA aveam un mic accent, iar participarea la Clubul Băieților și Fetelor din Malibu mi-a oferit o comunitate. La club mi-am găsit vocea și m-am simțit confortabil în pielea mea. Mergeam acolo în fiecare zi după școală și vara. Mi-am făcut prieteni pe viață, care m-au ajutat să mă integrez în cultura americană”, a declarat Irina, potrivit Cancan.

Să studieze la Facultatea de Medicină este visul ei din copilărie, pe care îl urmează cu ambiție și perseverență. Deși încă oscilează între dermatologie și chirurgie, știe clar că medicina este domeniul pe care vrea să îl urmeze.