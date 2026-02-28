Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Ce materii studiază Irina Columbeanu la Facultatea de Medicină. Face în paralel cursuri de gătit și încheie ziua la 1 dimineața

Ce materii studiază Irina Columbeanu la Facultatea de Medicină. Face în paralel cursuri de gătit și încheie ziua la 1 dimineața

Irina Columbeanu studiază la Facultatea de Medicină din cadrul Universității New York și a povestit despre noua ei viață.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 28 Februarie 2026, 14:15 | Actualizat Joi, 26 Februarie 2026, 15:23
Galerie
Ce materii studiază Irina Columbeanu la Facultatea de Medicină. Face în paralel cursuri de gătit și încheie ziua la 1 dimineața | Captură Instagram

Fiica lui Irinel Columbeanu și a Monicăi Gabor s-a mutat de ani buni în Statele Unite ale Americii, acolo unde mama sa și-a refăcut viața alături de Mr. Pink. Irina Columbeanu are un parcurs de apreciat în America, iar de când a împlinit 18 ani se pare că și-a luat viața în propriile mâini.

Fiica lui Irinel Columbeanu începe cursurile de la ora 8, merge la bibliotecă să își facă temele, iar în paralel își face timp și pentru întâlnirile programate.

„Haideți să petrecem împreună o zi la Facultatea New York. La 8:00 am avut chimie și după am mers să beau un matcha la cafenea. Acolo am făcut și teme. Apoi am avut New Student Seminar și am ales clasele pentru vara aceasta. Apoi am mâncat un sendviș foarte bun și după am învățat din nou. Am avut engleză și, totodată, am mers și la bibliotecă să fac teme și am avut câteva întâlniri”, a spus Irina Columbeanu, citată de Cancan.

Citește și: Monica Gabor și Irina Columbeanu, escapadă la New York de ziua de naștere a Irinei. Ce au postat pe rețelele de socializare

Articolul continuă după reclamă

Irina Columbeanu face cursuri de gătit

Irina Columbeanu participă și la cursuri de gătit, chiar dacă unul durează trei ore jumătate. Ea a învățat cum să gătească diferite feluri de legume, însă în fiecare săptămână apare ceva nou.

„Ulterior, am avut clasa de gătit. Astăzi am învățat cum să gătim diferite feluri de legume. În fiecare săptămână e ceva nou. Acest curs durează trei ore jumătate”, a spus fiica lui Irinel Columbeanu, potrivit sursei citate mai sus.

După o cină cu prietenii, Irina Columbeanu a inclus în program și sportul. Seara a studiat din nou. Ea a învățat la chimie până târziu în noapte, în jur de ora 1:00, deși a avut o zi plină.

Citește și: Cum a apărut Irina Columbeanu într-un avion privat, chiar alături de mama ei, Monica Gabor. Detaliul ce a atras imediat atenția

Irina Columbeanu este din ce în ce mai activă pe platformele de socializare

Dincolo de aspectele materiale ale vieții sale, Irina Columbeanu pare tot mai preocupată de construirea unei imagini proprii în mediul online. Activă pe rețelele de socializare, ea postează frecvent videoclipuri în care își arată ținutele, rutina zilnică sau fragmente din viața personală, apropiindu-se tot mai mult de stilul influencerilor din generația Z.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Când m-am mutat în SUA aveam un mic accent, iar participarea la Clubul Băieților și Fetelor din Malibu mi-a oferit o comunitate. La club mi-am găsit vocea și m-am simțit confortabil în pielea mea. Mergeam acolo în fiecare zi după școală și vara. Mi-am făcut prieteni pe viață, care m-au ajutat să mă integrez în cultura americană”, a declarat Irina, potrivit Cancan.

+6
Mai multe fotografii

Să studieze la Facultatea de Medicină este visul ei din copilărie, pe care îl urmează cu ambiție și perseverență. Deși încă oscilează între dermatologie și chirurgie, știe clar că medicina este domeniul pe care vrea să îl urmeze.

Ziua sunt la muncă, iar noaptea urcă pe scenă! Cine sunt solistele de muzică populară care merg zilnic la serviciu. Ce m... Cum arăta Paulina Porizkova în tinerețe. Imagini nemaivăzute cu modelul care punea pe jar imaginația bărbaților...
Înapoi la Homepage
AS.ro Dan Şucu l-a cooptat pe un fost premier al României într-o afacere de 400 de milioane de euro! Dan Şucu l-a cooptat pe un fost premier al României într-o afacere de 400 de milioane de euro!
Observatornews.ro Turistă româncă, blocată în Dubai: "În acest moment chiar nu știm ce vom face" Turistă româncă, blocată în Dubai: "În acest moment chiar nu știm ce vom face"
Antena 3 Imagini din satelit. Palatul din Teheran al ayatollahului Ali Khamenei a fost distrus complet în atacul israelian Imagini din satelit. Palatul din Teheran al ayatollahului Ali Khamenei a fost distrus complet în atacul israelian
SpyNews Descoperire macabră într-o destinație turistică îndrăgită de români. Un cadavru decapitat a fost găsit pe câmp Descoperire macabră într-o destinație turistică îndrăgită de români. Un cadavru decapitat a fost găsit pe câmp

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Din 1 martie, începe un nou sezon Insula Iubirii | Spania în AntenaPLAY. Cinci cupluri, ispite dornice și emoții intense. Nu rata!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Din 1 martie, începe un nou sezon Insula Iubirii | Spania în AntenaPLAY. Cinci cupluri, ispite dornice și emoții intense. Nu rata!
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Dorian Popa, prima reacție după ce a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare. Ce declarații a făcut vloggerul
Dorian Popa, prima reacție după ce a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare. Ce declarații a făcut...
Ce efecte are consumul zilnic de apă minerală asupra organismului: beneficii și posibile riscuri
Ce efecte are consumul zilnic de apă minerală asupra organismului: beneficii și posibile riscuri Catine.ro
Care este motivul pentru care fratele lui Radu Vâlcan și soția lui s-au mutat de trei ori într-o săptămână: „Aveam impresia că...”
Care este motivul pentru care fratele lui Radu Vâlcan și soția lui s-au mutat de trei ori într-o săptămână:...
Artistul RBD care a fost internat într-o clinică de reabilitare. Despre cine este vorba și ce s-a întâmplat
Artistul RBD care a fost internat într-o clinică de reabilitare. Despre cine este vorba și ce s-a întâmplat Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Viața unui francez la București, la mijlocul anilor 2000: „Am ieșit cu TAB-ul de pe stadion. În oraș, arătam legitimația și toți polițiștii ne făceau pârtie”
Viața unui francez la București, la mijlocul anilor 2000: „Am ieșit cu TAB-ul de pe stadion. În oraș, arătam... Libertatea.ro
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor”
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor” AntenaSport
Eliza Natanticu, dezvăluiri în lacrimi despre starea ei de sănătate. Soția actorului Cosmin Natanticu a suferit un AVC la doar 36 de ani
Eliza Natanticu, dezvăluiri în lacrimi despre starea ei de sănătate. Soția actorului Cosmin Natanticu a suferit... Elle
Adriana Bahmuțeanu, apariție rară alături de fostul său cumnat! Asemănarea dintre el și Silviu Prigoană este izbitoare
Adriana Bahmuțeanu, apariție rară alături de fostul său cumnat! Asemănarea dintre el și Silviu Prigoană este... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Spanac cu ciuperci și năut. Una dintre acele mâncăruri simple, dar hrănitoare
Spanac cu ciuperci și năut. Una dintre acele mâncăruri simple, dar hrănitoare HelloTaste.ro
Imagini din satelit. Palatul din Teheran al ayatollahului Ali Khamenei a fost distrus complet în atacul israelian
Imagini din satelit. Palatul din Teheran al ayatollahului Ali Khamenei a fost distrus complet în atacul israelian Antena3.ro
Samsung a dezvăluit seria Galaxy S26. Cât costă noile smartphone-uri
Samsung a dezvăluit seria Galaxy S26. Cât costă noile smartphone-uri useit
Laura Cosoi, confesiune emoționantă despre pierderea părinților! „Prea puțin timp în care să plâng!”
Laura Cosoi, confesiune emoționantă despre pierderea părinților! „Prea puțin timp în care să plâng!” BZI
Zodii norocoase martie 2026: cine profită de Mercur Cazimi
Zodii norocoase martie 2026: cine profită de Mercur Cazimi Jurnalul
Iulia Albu și Mike, apariție surpriză la un eveniment monden. Relația lor ridică semne de întrebare. Formează din nou un cuplu?
Iulia Albu și Mike, apariție surpriză la un eveniment monden. Relația lor ridică semne de întrebare. Formează... Kudika
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii Redactia.ro
Caracatiţa din spatele afacerilor cu peşte. Cultura şpăgii a dus calcanul aproape de dispariţie
Caracatiţa din spatele afacerilor cu peşte. Cultura şpăgii a dus calcanul aproape de dispariţie Observator
Ce provoacă presiunea în spatele ochilor. Cum apare acest simptom ocular
Ce provoacă presiunea în spatele ochilor. Cum apare acest simptom ocular MediCOOL
Fursecuri fragede cu cremă fină. Rețetă de mărțișoare dulci
Fursecuri fragede cu cremă fină. Rețetă de mărțișoare dulci HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să gestionezi factorii declanșatori emoționali în 5 pași
Cum să gestionezi factorii declanșatori emoționali în 5 pași DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Aplicația Anului pe iPhone. Cum funcționează Tiimo și la ce ajută
Aplicația Anului pe iPhone. Cum funcționează Tiimo și la ce ajută UseIT
Chiftele din cartofi cu morcovi și mazăre, pentru gustări de post
Chiftele din cartofi cu morcovi și mazăre, pentru gustări de post Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x