Antena Căutare
Home Power Couple Video Power Couple România, 20 ianuarie 2026. Cine a câștigat confruntarea dintre Luiza Zmărăndescu și Dilinca, de la turneul de fusbal
Logo show

Power Couple România, 20 ianuarie 2026. Cine a câștigat confruntarea dintre Luiza Zmărăndescu și Dilinca, de la turneul de fusbal

Episodul 8 din data de 20 ianuarie 2026 al emisiunii Power Couple România - La bine și la greu, sezonul 3.A venit din nou rândul fetelor să fie în prim plan și să se confrunte într-un turneu piramidal de fusbal denumit "Ai, n-ai mingea, tragi la poartă!". Primul meci a avut loc între cuplurile Cătălin și Luiza Zmărăndescu vs. Mădălin Șerban și Dilinca.
Marti, 20.01.2026, 21:10
x
Power Couple România, 20 ianuarie 2026. Fetele se vor înfrunta într-un turneu de fusbal! Se pune la bătaie Superputerea!

Power Couple România, 20 ianuarie 2026. Fetele se vor înfrunta într-un turneu de fusbal! Se pune la bătaie Superputerea!

Logo show Marti, 20.01.2026, 20:30 Survivor - Povești din Junglă, 20 ianuarie 2026. Andrei Beleuț, foarte dezamăgit de Iulia Istrate. Ce reproșuri i-a adus

Survivor - Povești din Junglă, 20 ianuarie 2026. Andrei Beleuț, foarte dezamăgit de Iulia Istrate. Ce reproșuri i-a adus

Logo show Marti, 20.01.2026, 19:00 Survivor - Povești din Junglă, 20 ianuarie 2026. Tensiunile pe insulă au fost la cote maxime! Nicu Grigore, replici dure la adresa Iuliei Istrate

Survivor - Povești din Junglă, 20 ianuarie 2026. Tensiunile pe insulă au fost la cote maxime! Nicu Grigore, replici dure la adresa Iuliei Istrate

Logo show Marti, 20.01.2026, 18:52 Survivor - Povești din Junglă, 20 ianuarie 2026. Iulia Istrate, mesaje în lacrimi pentru cei trei copii! Concurenta, dărâmată de dorul celor mici

Survivor - Povești din Junglă, 20 ianuarie 2026. Iulia Istrate, mesaje în lacrimi pentru cei trei copii! Concurenta, dărâmată de dorul celor mici

Logo show Marti, 20.01.2026, 18:36 Survivor - Povești din Junglă, 20 ianuarie 2026. Cum arăta viața Iuliei Istrate, înainte de participarea la Survivor

Survivor - Povești din Junglă, 20 ianuarie 2026. Cum arăta viața Iuliei Istrate, înainte de participarea la Survivor

Logo show Marti, 20.01.2026, 18:15 Survivor - Povești din Junglă, 20 ianuarie 2026. Iulia Istrate a fost surprinsă de Alex Delea: Am fost răsfățată la salon!

Survivor - Povești din Junglă, 20 ianuarie 2026. Iulia Istrate a fost surprinsă de Alex Delea: Am fost răsfățată la salon!

Logo show Marti, 20.01.2026, 18:10 Mireasa sezonul 12, 20 ianuarie 2026. Un mic dejun cu întrebări de cunoaștere între Paula și Sebastian

Mireasa sezonul 12, 20 ianuarie 2026. Un mic dejun cu întrebări de cunoaștere între Paula și Sebastian

Logo show Marti, 20.01.2026, 16:59 Mireasa sezonul 12, 20 ianuarie 2026. Halima, în lacrimi după vizionarea materialului despre viața ei

Mireasa sezonul 12, 20 ianuarie 2026. Halima, în lacrimi după vizionarea materialului despre viața ei

Logo show Marti, 20.01.2026, 16:49 Mireasa sezonul 12, 20 ianuarie 2026. Halima, copilărie marcată de traume: „Tata a fost arestat”

Mireasa sezonul 12, 20 ianuarie 2026. Halima, copilărie marcată de traume: „Tata a fost arestat”

Logo show Marti, 20.01.2026, 16:47 Mireasa sezonul 12, 20 ianuarie 2026. Ben explică ipostazele care au stârnit controverse: „Îmi era frică de asta”

Mireasa sezonul 12, 20 ianuarie 2026. Ben explică ipostazele care au stârnit controverse: „Îmi era frică de asta”

Logo show Marti, 20.01.2026, 16:36 Mireasa sezonul 12, 20 ianuarie 2026. Ben, clarificări după apariția imaginilor controversate cu el

Mireasa sezonul 12, 20 ianuarie 2026. Ben, clarificări după apariția imaginilor controversate cu el

Logo show Marti, 20.01.2026, 16:33 Mireasa sezonul 12, 20 ianuarie 2026. Alexandru și Giulia se plac reciproc și sunt gata să se descopere pas cu pas

Mireasa sezonul 12, 20 ianuarie 2026. Alexandru și Giulia se plac reciproc și sunt gata să se descopere pas cu pas

Logo show Marti, 20.01.2026, 16:06
x