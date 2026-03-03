Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Cine este Teodora Tompea, noua prezentatoare de la Observator. Ce pasiuni are prezentatoarea TV și ce alte ocupații mai are

Cine este Teodora Tompea, noua prezentatoare de la Observator. Ce pasiuni are prezentatoarea TV și ce alte ocupații mai are

Teodora Tompea este noua prezentatoare a Observatorului de la ora 16:00.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 03 Martie 2026, 12:42 | Actualizat Marti, 03 Martie 2026, 13:50
Galerie
Teodora Tompea a povestit și despre viața ei personală într-un interviu pentru Observator 12. | Antena 1 & Instagram

Jurnalista Teodora Tompea este una dintre cele mai apreciate prezentatoare de știri, cu o carieră de lăudat în spate.

O prezență respectată în media românească, Teodora debutează la Antena 1 ca prezentatoare a Observatorului de la ora 16:00.

Teodora Tompea, noua prezentatoare TV de la Observator 16.00

Cariera ei de jurnalistă marchează momente importante din lumea radio, dar și colaborări cu redacții naționale de top. De un profesionalism aparte și mereu echilibrată atunci când își practică meseria, Teodora Tompea este pregătită să țină publicul telespectator în priză cu știrile de la ora 16:00 pe care le va prezenta în fiecare zi de luni până vineri.

Articolul continuă după reclamă

Pe lângă salariul pe care îl câștigă ca jurnalistă, Teodora Tompea este implicată și într-o afacere de familie care îi aduce venituri în plus. Teodora se mândrește cu certificarea ei în sustenabilitate obținută la Harvard, iar afacerea ei de familie se bazează chiar pe acest domeniu.

De asemenea, prezentatoarea TV este și influencer și ambasador pentru mai multe branduri românești.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„O interacțiune foarte frumoasă. Sunt foarte mulți colegi și oameni pe care îi apreciez dintotdeauna, de la care am învățat foarte multe lucruri. Ora 16.00 va fi o oră în care vom aduce informații care sunt relevante, vom încerca să descifrăm toate știrile ca să fie cât mai aproape de publicul care ne urmărește, să explicăm de ce ne interesează această informație. Vom prezenta povești care să fie până la urmă lucruri care ne preocupă pe fiecare în parte și sunt absolut convinsă că vom reuși să facem un proiect și un produs care să fie pe placul tuturor”, a declarat Teodora în timpul interviului de la Observator 12.00.

Citește și: Super Neatza, 3 martie 2026. Teodora Tompea prezintă Observator 16, de luni până vineri, la Antena 1

Teodora Tompea are o carieră de 17 ani în jurnalism și este și un antreprenor de succes. Ea a dezvăluit că a început această cariera de jurnalistă de curiozitate pentru că ea este absolventă a Facultății de Litere de la Iași.

„Experiența asta a fost o provocare. Mereu mi-au plăcut provocările. Sunt un om care, știi, tot timpul caută provocări foarte frumoase și totuși în familia mea există tradiție în zona aceasta de jurnalism și am zis «hai, de ce nu?». Am făcut mulți ani radio”, a povestit Teodora la Observator.

Ea a povestit că și-a făcut părinții mândrii când și-a ales această meserie pentru că și bunicul, și tatăl ei au avut legături cu acest domeniu.

Teodora Tompea a început recent să împărtășească pe rețelele de socializare și detalii din viața personală, deși până acum a fost mai reținută.

Printre pasiunile ei, Teodora se îngrijește de animale și militează pentru salvarea acestora. Ea are acasă doi căței și o pisică, toți trei fiind salvați de pe stradă sau chiar de la Protecția Animalelor.

Plăcerea ei vinovată este zahărul, mai ales amandina, după cum a povestit Teodora în interviul de la Observator.

„Aștept cu nerăbdare să fiu cea care vă aduce cele mai importante știri din fiecare după‑amiază. Împreună, vom descoperi, în fiecare zi, povești care merită vocea noastră. Vom afla ce ne inspiră să mergem mai departe. Pentru că adevărata forță a știrilor stă în oamenii care nu se lasă învinși. Informația verificată, echilibrul, responsabilitatea, contextul și perspectiva rămân regulile după care mă ghidez. Vă aștept de luni până vineri, la ora 16.00, la Observator”, a mai spus noua prezentatoare TV a Observatorului 16.00.

colaj teodora tompea

Citește și: Jurnalista Teodora Tompea se alătură echipei Observator Antena 1. O nouă dimensiune a ştirilor, la Observator 16, din 2 martie

Nunta secretă din showbiz! Actorii Zendaya și Tom Holland s-ar fi căsătorit în secret. Cine i-a dat de gol... Laurette Atindehou, imobilizată la pat după ce și-a făcut Aquafilling. Aceeași procedură a adus-o și pe Antonia în spita...
Înapoi la Homepage
AS.ro Dezastru pentru fostul parlamentar european! A pierdut 1.350.000 de dolari în câteva ore Dezastru pentru fostul parlamentar european! A pierdut 1.350.000 de dolari în câteva ore
Observatornews.ro Românii repatriaţi din Egipt, furioşi că şi-au plătit biletele. "450 de euro pentru un bilet" Românii repatriaţi din Egipt, furioşi că şi-au plătit biletele. "450 de euro pentru un bilet"
Antena 3 Reacții de revoltă după ce fiica Elenei Lasconi a spus că Ali Khamenei era „de un miliard de ori mai feminist” decât patriarhul Daniel Reacții de revoltă după ce fiica Elenei Lasconi a spus că Ali Khamenei era „de un miliard de ori mai feminist” decât patriarhul Daniel
SpyNews Zeci de elevi și profesori din Neamț, blocați și ei în Orientul Mijlociu. Nici ei nu pot reveni în țară din cauza războiului din Iran Zeci de elevi și profesori din Neamț, blocați și ei în Orientul Mijlociu. Nici ei nu pot reveni în țară din cauza războiului din Iran

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Insula Iubirii | Spania | Sezonul 9 e acum în AntenaPLAY.Vezi cum începe testul suprem pentru cele 5 cupluri care au acceptat cea mai intensă provocare a vieții lor. Ai primele 3 episoade disponibile.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii | Spania | Sezonul 9 e acum în AntenaPLAY.Vezi cum începe testul suprem pentru cele 5 cupluri care au acceptat cea mai intensă provocare a vieții lor. Ai primele 3 episoade disponibile.
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Jim Carrey, într-o apariție rară în Franța alături de partenera sa. Actorul este de nerecunoscut
Jim Carrey, într-o apariție rară în Franța alături de partenera sa. Actorul este de nerecunoscut
Sos tartar de casă. Rețetă clasică pentru pește
Sos tartar de casă. Rețetă clasică pentru pește Catine.ro
Nicoleta Luciu a vorbit cu durere despre cele două sarcini pierdute: „Plângeam în prosop să nu mă audă nimeni”. Ce a dezvăluit
Nicoleta Luciu a vorbit cu durere despre cele două sarcini pierdute: „Plângeam în prosop să nu mă audă...
Confesiunile actriței Hazar Ergüçlü despre cel mai recent proiect profesional. Ce dificultăți a întâmpinat vedeta la filmări
Confesiunile actriței Hazar Ergüçlü despre cel mai recent proiect profesional. Ce dificultăți a întâmpinat... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Teodosie trebuie să plece din vila sa din Constanța, în care stă gratuit: un decret semnat de Nicolae Ceaușescu nu mai e valabil
Teodosie trebuie să plece din vila sa din Constanța, în care stă gratuit: un decret semnat de Nicolae Ceaușescu... Libertatea.ro
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor”
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor” AntenaSport
Relația dintre Kim Kardashian și Lewis Hamilton, din ce în ce mai serioasă! Cum au fost surprinși împreună la o întâlnire romantică. Ipostazele neașteptate în care au apărut. Foto
Relația dintre Kim Kardashian și Lewis Hamilton, din ce în ce mai serioasă! Cum au fost surprinși împreună la... Elle
Zeci de elevi și profesori din Neamț, blocați și ei în Orientul Mijlociu. Nici ei nu pot reveni în țară din cauza războiului din Iran
Zeci de elevi și profesori din Neamț, blocați și ei în Orientul Mijlociu. Nici ei nu pot reveni în țară din... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Lipii umplute cu verdețuri la tigaie. Rețetă delicioasă, de primăvară
Lipii umplute cu verdețuri la tigaie. Rețetă delicioasă, de primăvară HelloTaste.ro
Reacții de revoltă după ce fiica Elenei Lasconi a spus că Ali Khamenei era „de un miliard de ori mai feminist” decât patriarhul Daniel
Reacții de revoltă după ce fiica Elenei Lasconi a spus că Ali Khamenei era „de un miliard de ori mai... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Laura Cosoi, confesiune emoționantă despre pierderea părinților! „Prea puțin timp în care să plâng!”
Laura Cosoi, confesiune emoționantă despre pierderea părinților! „Prea puțin timp în care să plâng!” BZI
Pasul înapoi pentru CASS la pensii salvează 100 de milioane de euro la bugetul statului
Pasul înapoi pentru CASS la pensii salvează 100 de milioane de euro la bugetul statului Jurnalul
Fiul lui Cher, Elijah Allman, arestat după un scandal la un liceu din New Hampshire
Fiul lui Cher, Elijah Allman, arestat după un scandal la un liceu din New Hampshire Kudika
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii Redactia.ro
Ţara europeană care oferă sute de locuri de muncă, fără diplomă. Salariile pot ajunge până la 5.600 € pe lună
Ţara europeană care oferă sute de locuri de muncă, fără diplomă. Salariile pot ajunge până la 5.600 € pe... Observator
Proprietățile ceaiului din frunze de avocado. Ce modificări poate aduce în organism
Proprietățile ceaiului din frunze de avocado. Ce modificări poate aduce în organism MediCOOL
Tartă sărată cu spanac, roșii cherry și brânză. Rețeta unui aperitiv spectaculos
Tartă sărată cu spanac, roșii cherry și brânză. Rețeta unui aperitiv spectaculos HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Greșeala pe care o fac părinții când îi învață pe copii despre sex
Greșeala pe care o fac părinții când îi învață pe copii despre sex DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Samsung a dezvăluit seria Galaxy S26. Cât costă noile smartphone-uri
Samsung a dezvăluit seria Galaxy S26. Cât costă noile smartphone-uri UseIT
Chiftele din cartofi cu morcovi și mazăre, pentru gustări de post
Chiftele din cartofi cu morcovi și mazăre, pentru gustări de post Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x