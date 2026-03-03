Cine este Teodora Tompea, noua prezentatoare de la Observator. Ce pasiuni are prezentatoarea TV și ce alte ocupații mai are

Teodora Tompea este noua prezentatoare a Observatorului de la ora 16:00.

Jurnalista Teodora Tompea este una dintre cele mai apreciate prezentatoare de știri, cu o carieră de lăudat în spate.

O prezență respectată în media românească, Teodora debutează la Antena 1 ca prezentatoare a Observatorului de la ora 16:00.

Teodora Tompea, noua prezentatoare TV de la Observator 16.00

Cariera ei de jurnalistă marchează momente importante din lumea radio, dar și colaborări cu redacții naționale de top. De un profesionalism aparte și mereu echilibrată atunci când își practică meseria, Teodora Tompea este pregătită să țină publicul telespectator în priză cu știrile de la ora 16:00 pe care le va prezenta în fiecare zi de luni până vineri.

Pe lângă salariul pe care îl câștigă ca jurnalistă, Teodora Tompea este implicată și într-o afacere de familie care îi aduce venituri în plus. Teodora se mândrește cu certificarea ei în sustenabilitate obținută la Harvard, iar afacerea ei de familie se bazează chiar pe acest domeniu.

De asemenea, prezentatoarea TV este și influencer și ambasador pentru mai multe branduri românești.

„O interacțiune foarte frumoasă. Sunt foarte mulți colegi și oameni pe care îi apreciez dintotdeauna, de la care am învățat foarte multe lucruri. Ora 16.00 va fi o oră în care vom aduce informații care sunt relevante, vom încerca să descifrăm toate știrile ca să fie cât mai aproape de publicul care ne urmărește, să explicăm de ce ne interesează această informație. Vom prezenta povești care să fie până la urmă lucruri care ne preocupă pe fiecare în parte și sunt absolut convinsă că vom reuși să facem un proiect și un produs care să fie pe placul tuturor”, a declarat Teodora în timpul interviului de la Observator 12.00.

Teodora Tompea are o carieră de 17 ani în jurnalism și este și un antreprenor de succes. Ea a dezvăluit că a început această cariera de jurnalistă de curiozitate pentru că ea este absolventă a Facultății de Litere de la Iași.

„Experiența asta a fost o provocare. Mereu mi-au plăcut provocările. Sunt un om care, știi, tot timpul caută provocări foarte frumoase și totuși în familia mea există tradiție în zona aceasta de jurnalism și am zis «hai, de ce nu?». Am făcut mulți ani radio”, a povestit Teodora la Observator.

Ea a povestit că și-a făcut părinții mândrii când și-a ales această meserie pentru că și bunicul, și tatăl ei au avut legături cu acest domeniu.

Teodora Tompea a început recent să împărtășească pe rețelele de socializare și detalii din viața personală, deși până acum a fost mai reținută.

Printre pasiunile ei, Teodora se îngrijește de animale și militează pentru salvarea acestora. Ea are acasă doi căței și o pisică, toți trei fiind salvați de pe stradă sau chiar de la Protecția Animalelor.

Plăcerea ei vinovată este zahărul, mai ales amandina, după cum a povestit Teodora în interviul de la Observator.

„Aștept cu nerăbdare să fiu cea care vă aduce cele mai importante știri din fiecare după‑amiază. Împreună, vom descoperi, în fiecare zi, povești care merită vocea noastră. Vom afla ce ne inspiră să mergem mai departe. Pentru că adevărata forță a știrilor stă în oamenii care nu se lasă învinși. Informația verificată, echilibrul, responsabilitatea, contextul și perspectiva rămân regulile după care mă ghidez. Vă aștept de luni până vineri, la ora 16.00, la Observator”, a mai spus noua prezentatoare TV a Observatorului 16.00.

