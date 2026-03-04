Antena Căutare
Călin Donca rupe tăcerea despre procesul cu Dorian Popa: „Vreau să arăt întregii țări”

Scandalul dintre Călin Donca și Dorian Popa continuă. Afaceristul susține că vrea să demonstreze public adevărul în instanță. Detalii din culisele procesului.

Publicat: Miercuri, 04 Martie 2026, 15:03 | Actualizat Miercuri, 04 Martie 2026, 15:07
Călin Donca rupe tăcerea despre procesul cu Dorian Popa. | Instagram

Călin Donca a fost invitat la un podcast, unde a făcut mai multe declarații neașteptate. Acesta a vorbit despre procesul împotriva influencerului Dorian Popa. Cei doi au avut în trecut un schimb de replici în mediul online, iar disputa ar fi pornit de la afirmații legate de imagine, credibilitate și activitățile promovate public.

Călin Donca rupe tăcerea despre procesul cu Dorian Popa

Donca este de părere că prejudiciul de imagine este mai mare decât au crezut mulți. El i-a explicat prezentatorului că nu are de gând să lase lucrurile nerezolvate și susține că declarațiile lui Dorian Popa au dus la etichete grave care i-ar fi afectat reputația.

Omul de afaceri afirmă că a fost prezentat public drept „infractor” înainte ca instanța să se pronunțe oficial.

„Într-o emisiune, cred că la Observator sau ceva de genul, a zis: «Haideți cu toții să ne luăm banii de la cel care ne-a furat». Păi cum să spui așa ceva? Eu nu am furat pe nimeni, mai ales pe Dorian, de la care nu am avut ce să fur, pentru că nu mi-a dat nimic. A fost și judecător, și procuror, și polițist, toate la un loc”, a spus omul de afaceri în emisiune.

Ce despăgubiri cere Călin Donca în instanță

Supărarea omului de afaceri se reflectă și în pretențiile financiare formulate în instanță. Acesta ar fi cerut inițial 30.000 de euro despăgubiri, însă suma pare să fie doar începutul unui conflict mult mai amplu. Potrivit declarațiilor sale, prejudiciul ar fi mult mai mare, iar valoarea despăgubirilor ar putea depăși 100.000 de euro.

Mai mult, Donca nu exclude nici despăgubiri de ordinul milioanelor, potrivit informațiilor apărute în presă. Conștient însă de riscurile financiare existente într-un astfel de proces, acesta pare hotărât să meargă până la capăt.

„La ora actuală am făcut o expertiză și suma va crește mult mai mult. Va urca peste 100.000 de euro și cred că poate ajunge la ordinul milioanelor. Problema este că, la suma pe care o cerem, trebuie să plătim taxă de timbru, care este în funcție de valoare. Dacă pierd, se pierde”, a mai spus afaceristul.

Omul de afaceri a insistat că procesul nu are legătură doar cu banii, ci cu principiile sale personale. El a declarat că a fost profund deranjat de faptul că Dorian Popa ar fi încercat să-i afecteze imaginea publică.

„În primul rând, acest proces nu este pentru a-mi recupera imaginea. Dorian Popa nu este un element care să-mi afecteze imaginea pe termen lung. Mi-am reparat-o prin faptul că, după doi ani și jumătate, am revenit financiar și sunt în libertate. Dorian trebuie să plătească pentru că a distrus un proiect ca imagine. Vreau să arăt întregii țări că, dacă te apuci să fii influencer, ai și anumite responsabilități”, a mai declarat acesta.

