Kelly Osbourne este de nerecunoscut la 41 de ani. Prin ce schimbări a trecut fiica lui Ozzy Osbourne de-a lungul timpului

Cele mai noi apariții ale vedetei i-au îngrijorat pe fani. Vedeta nu mai arată deloc așa cum o știau cu toții, din cauza morții tatălui său.

Vedeta a fost judecată pentru cele mai recente apariții în cadrul evenimentelor mondene. A slăbit foarte mult, însă toată lumea știe tragedia prin care a trecut. A fost însoțită de mama sa, Sharon Osbourne în vârstă de 73 de ani în cadrul BRIT Awards 2026.

Ozzy Osbourne, fața formației Black Sabbath, a încetat din viață pe 22 iulie 2025 la vârsta de 76 de ani. Fotografiile cu Kelly Osbourne de la BRIT Awards i-au îngrijorat fără doar și poate pe fani. Vedeta a slăbit foarte multe, iar comentariile critice nu au întârziat să apară.

Kelly Osbourne este de nerecunoscut la 41 de ani

În dreptul videoclipului apărut în mediul online, acolo unde Kelly și mama sa vorbesc pe scenă, internauții și-au exprimat îngrijorarea. „Kelly arată extrem de bolnavă”, a scris cineva.

Articolul continuă după reclamă

„E o cruzime aparte să rănești pe cineva care clar trece peste o greutate anume. Să mă loviți în timp ce sunt jos, să vă îndoiți de mine și de durerea mea, să împrăștiați bârfe despre mine și să-mi întoarceți spatele atunci când am nevoie mai mare și iubire.”, a transmis vedeta.

Deși Kelly Osbourne nu a specificat la care comentariu s-a referit în declarația sa, faptul că a apărut extrem de slabă pe covorul roșu a atras atenția tuturor. În cadrul unui comentariu, cineva a spus că arată ca un „schelet”. Altcineva a punctat că ar putea folosi Ozempic.

Citește și: Kelly Osbourne, fosta grăsuță de la Hollywood, transformare uimitoare de look. Fanii au reacționat șocați: „E cumva AI?!”

Este pentru a doua oară când Kelly Osbourne adresează răspunsuri ideilor răutăcioase din mediul online.

„Arată ca o moartă. Este atât de slabă și fragilă. Arată ca și cum și-ar vedea tatăl în curând.”, a scris cineva. Vedeta a realizat o captură de ecran și a adăugat un comentariu acelui internaut.

„Nu-mi vine să cred cât de dezgustători sunt anumiți oameni. Nimeni nu merită felul ăsta de abuz.”, a mai scris Kelly Osbourne.

Traiectoria fiicei lui Ozzy Osbourne

Nu este o excepție în ceea ce privește comentariile pe care Kelly Osbourune le-a primit de-a lungul timpului. A devenit faimoasă în 2002, atunci când a avut loc premiera „The Osbournes”, un reality show care arăta tuturor felul în care familia celebră își petrece viața obișnuită.

În luna mai a anului 2024, aceasta a ținut să vorbească despre felul în care atenția a ajuns asupra sa, dar și a familiei sale și cum a fost judecată în mai multe ipostaze.

Citește și: Cum s-a transformat Kelly Osbourne de-a lungul anilor. A slăbit un număr impresionant de kilograme

„Trec prin cea mai grea perioadă din viața mea acum. Nici nu trebuie să-mi iau apărarea de una singură. Dar n-o să stau și să permit să fiu dezumanizată în acest fel.”, a spus vedeta. În cadrul BRIT Awards, Kelly și mama sa Sharon au acceptat un premiu menit să ajungă în brațele lui Ozzy Osbourne.

„Dacă Ozzy ar fi fost în seara asta cu noi ne-ar fi arătat zâmbetul lui frumos pe care îl avea și știu că ar fi fost foarte mândru de țara pe care a iubit-o. Poate că nu este aici, dar ne-a lăsat munca lui extraordinară care nu va fi uitată de țara care l-a avut.”, a transmis Sharon Osbourne.