Nunta secretă din showbiz! Actorii Zendaya și Tom Holland s-ar fi căsătorit în secret. Cine i-a dat de gol

Celebrii actori de la Hollywood, Zendaya și Tom Holland, s-au căsătorit recent fără să dea de știre în presă.

Publicat: Marti, 03 Martie 2026, 11:47 | Actualizat Marti, 03 Martie 2026, 12:39
Recent, un apropiat al cuplului a divulgat faptul că Zendaya și Tom Holland s-au căsătorit în secret. | Profimedia

Cei doi actori care formează un cuplu de aproximativ 5 ani au fost mereu discreți când vine vorba despre viața lor amoroasă și au preferat să își trăiască povestea de dragoste departe de ochii presei și ai curioșilor.

Zendaya și Tom Holland și-au oficializat relația în 2021 deși existau zvonuri că cei doi ar forma un cuplu încă din 2017. Ei au jucat împreună în pelicula Spider Man: Homecoming din 2017, iar de atunci s-ar fi înfiripat ceva între ei.

Zendaya și Tom Holland s-ar fi căsătorit în secret

Celebrii actori s-au logodit în secret în 2025, iar Zendaya a fost surprinsă purtând un inel de logodnă superb cu pietre prețioase care a atras imediat atenția fanilor.

Recent, un apropiat al cuplului a declarat presei că frumoasa actriță și actorul din Spider Man s-ar fi căsătorit deja, iar jurnaliștii au ratat marele eveniment. Cei doi nu au făcut oficial nicio declarație în acest sens și nu au confirmat vestea.

Law Roach, stilistul Zendayei, a declarat recent că faimoasa actrița și logodnicul ei s-au căsătorit în secret, iar evenimentul a fost organizat în cel mai mic detaliu în așa fel încât presa să nu afle, potrivit Variety.

„Aţi ratat-o”, a adăugat stilistul care colaborează cu faimoasa actriță de mai bine de 10 ani.

Zendaya și Tom Holland, amândoi în vârstă de 29 de ani, se bucură de un succes imens în lumea cinematografiei. Cei doi au început să joace împreună în filme încă din adolescență și și-au clădit cariere de succes.

Chimia dintre Tom și Zendaya a fost evidentă încă de pe platourile de filmare pentru Spider Man: Homecoming, când au colaborat pentru prima dată.

Din 2021 de când și-au confirmat public relația, cei doi actori au fost foarte discreți în legătură cu relația lor și foarte rar au menționat ceva despre viața amoroasă în interviuri.

De la începutul relației lor și până acum, cei doi au devenit rapid două dintre cele mai cunoscute staruri de la Hollywood.

Zendaya a apărut pentru prima dată purtând un inel de logodnă la Globurile de Aur din ianuarie 2025, iar în februarie 2026 au apărut zvonuri potrivit cărora ea și Tom s-ar fi căsătorit, după ce ea a fost surprinsă de paparazzi purtând o verighetă.

