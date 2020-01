„Se băteau pentru trupușorul meu fierbinte”. A fost aruncată la orfelinat, după ce i-a murit mama! A schimbat iubiți bogați și a ajuns să își injecteze morfină. Coco Chanel, o viață complicată

Când nu coase, Gabrielle atrage atenția ofițerilor din cavalerie, pe scena unui cabaret. Aici primește și porecla „Coco”, deoarece cântă o melodie cu titlul „Cine l-a văzut pe Coco?”.

La 23 de ani, Coco Chanel lucrează în stațiunea Vichy, plină de săli de concerte, teatre și cafenele. Vrea să devină o cântăreață de succes. Doar că reușește să impresioneze doar cu felul în care arată, nu și cu vocea.

Ia startul prima ei aventură. Apar rochiile, diamantele și perlele!

La Moulins, la aceeași vârstă, Chanel îl întâlnește pe primul bogătaș cu care are o aventură – Étienne Balsan. fost ofițer de cavalerie francez și moștenitorul unei fabrici de textile. Îi devine amantă, umbrind-o în ochii lui pe curtezana Émilienne d’Alençon. Timp de trei ani, trăiește cu el în conacul lui, lângă Compiègne. Duce o viață de răsfăț, cu rochii, diamante, perle și evenimente la car participă oameni din înalta societate.

În acest moment al vieții ei se naște și un zvon despre ea, rămas neconfirmat – acela că nepotul ei, André Palasse, copilul lui Julia-Berthe, sora ei care s-a sinucis, era, de fapt, fiul ei cu Balsan.

Ajungem la anul 1908, când Coco Chanel trece la o altă aventură, cu unul dintre prietenii lui Balsan, căpitanul Arthur Edward „Boy” Capel. „Doi domni se băteau pentru trupușorul meu fierbinte”, avea să se laude ea.

Capel o instalează într-un apartament din Paris și îi finanțează primele magazine, după ce pălăriile pe care ea le creează devin extrem de populare, datorită actriței Lady Diana Wyndham, care le-a îndrăgit și le-a făcut reclamă. De la pălării, trece la haine.

Deschide un magazin și în resortul Deauville, cu ajutorul englezului Capel, unde vinde și haine comode. După ce apelează la sora mai mică și la o mătușă de-o seamă cu ea, ca să îi fie modele pentru creațiile ei, Coco Chanel începe să aibă succes. De acum, e de neoprit!

În 1915 mai deschide un magazin, de data aceasta în Biarritz, pe Coasta Vasca. Își alege locul cu grijă, ca să atragă bogătași spanioli. Câștigă bani mulți și reușește chiar să îi dea înapoi fondurile lui Capel.

Întreaga lor poveste de dragoste are să se încheie tragic, după ce durează nouă ani. Capel nu îi este niciodată fidel lui Coco Chanel, dar nici nu se desparte de ea. Nici când se căsătorește, în 1919, la insistențele familiei lui, cu Lady Diana Wyndham, o aristocrată, nu rupe de tot legătura cu Chanel. Viața lui se încheie pe 21 decembrie 1919, într-un accident de mașină, în timpul unei călătorii secrete, cu scopul de a o vizita pe Coco Chanel de Crăciun.

„Moartea lui a fost o lovitură cumplită pentru mine. Când l-am pierdut pe el, am simțit că am pierdut tot. Ceea ce a urmat nu a fost o viață fericită, trebuie ă spun”, avea să i se confeseze Coco Chanel unei prietene, deși are și ea o aventură cu Marele Duce Dmitri Pavlovich al Rusiei, unul dintre puținii Romanov care au scăpat de crimele bolșevicilor după Revoluția Rusă.

Cu puțin timp înainte de tragedie, Coco Chanel își deschide faimosul loc de pe stada Cambon din Paris. Până în 1921, în acest loc se vând haine, pălării, accesorii și, ceva mai târziu, parfumuri și bijuterii.

În 1922 îl cunoaște pe Pierre Wertheimer, care înființează Parfums Chanel, prin care vinde Chanel No.5, propulsând această latură a afacerilor ei. Însă, ea primește doar 10% din câștiguri și îl numește, la un moment dat „banditul care m-a păcălit”.

Prietenie periculoasă, cu Misia Sert, și o nouă dragoste

Coco Chanel are o relație strânsă și de lungă durată cu boema Misia Sert, soția unui pictor. Le leafă simțul umorului și educația similară, primită la mănăstire.

Lângă ea, nu trebuie să fie perfectă, cum are să fie lângă oameni ca Winston Churchill sau Edward, Prințul de Wales, cu care ar fi avut o scurtă aventură.

Despre relație ei cu Ducele de Westminster nu este nici un secret. Îi trimite bijuterii și lucrări de artă scumpe, ba chiar îi cumpără o casă în Mayfair, Londra. Relația ține până când Coco Chanel are 50 de ani, dar nu are loc nicio nuntă. „Au fost câteva ducese de Westminster, dar este o singură Chanel”, are să spună ea, mai târziu.

Mai are o aventură și pe plan profesional, după e este abordată de Samuel Goldwyn, care îi propune o colaborare cu MGM. Îi oferă 75 de milioane de dolari ca să meargă la Hollywood de două ori pe an și să creeze costumații pentru starurile din filmele casei de producție.

Coco Chanel acceptă și le are cliente pe fabuloasele Greta Garbo și Marlene Dietrich, dar detestă Hollywood-ul, unde ținutele create de ea pentru filme nu fac furori.

Ajunge să se injecteze zilnic cu morfină, pe la mijlocul anilor 1930, alături de confidenta ei, Misia Sert. Se injecta chiar și prin haine.

Ia o decizie hulită în timpul războiului. Colaborează cu naziștii

Coco Chanel n-ar fi avut o părere bună despre evrei. În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, își închide casa de modă, lăsând 4.000 de femei fără serviciu. Unii cred că o face din răzbunare pentru o grevă din 1936, ce a forțat-o să închidă temporar, dar ea susține că „nu e o perioadă a modei”.

Când Parisul este ocupat de germani, ea alege să stea la Hotelul Ritz, plin de înalți militari germani. Are chiar și o aventură cu baronul Hans Günther von Dincklage.

Naziștii realizează repede că le este prietenă, iar ea începe să lucreze cu ofițeri ai Gestapo. Când se încheie războiul, fuge în Elveția, unde rămâne câțiva ani. Winston Churchill o scapă de o audiere, iar ea își continuă aventura cu Dincklage.

Ajunsă la 70 de ani, Coco Chanel își redeschide, după 15 ani, casa de modă. Are succes și de această dată, cu sprijinul oferit de Bettina Ballard, editor la Vogue.

Este neobosită, dar și adesea tristă și nervoasă, până la vârsta de 87 de ani. Pe 9 ianuarie 1971 decide să meargă la o plimbare lungă cu mașina și i se face rău. În următoarea zi moare, în apartamentul ei de la Hotel Ritz, ce i-a fost casă timp de 30 de ani. „Vezi? Așa se moare!”, ar fi fost ultimele ei cuvinte. Își duce somnul de veci în Elveția.