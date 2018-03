Aimée Iacobescu, „Domniţa Ralu a filmului românesc”: a luat la Teatru, deși erau 11 candidați pe loc, a terminat șefă de promoție, iar numele ei „franțuzit” e modul în care tatăl o alinta pe mama ei

O familie înstărită binecuvântată înainte de Sânziene cu o pereche de gemeni

În anii de după Al Doilea Război Mondial, naşterea unui copil se declara la Starea Civilă la ceva timp de la fericitul eveniment. Existau și cazuri, nu puține de altfel, când familia nou-născutului petrecea foarte mult de la fericitul eveniment și uita să declare copilul în acte, ba chiar să îi dea un nume.

În cazul familiei Iacobescu, din satul Unguriu din judeţul Buzău, situația a fost de o dificultate dublă. În noaptea de Sânziene a anului 1946 au venit pe lume doi copii, gemeni, fată şi băiat, care s-au zbătut câteva zile între viaţă şi moarte. Nu se ştia dacă vor trăi sau nu. Astfel că au fost declaraţi la data de 1 iulie.