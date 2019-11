Boieroaica româncă care s-a dezbrăcat în cel mai cunoscut film al lui Fellini! Viața bate filmul.

I want to be a part of it... New York, New York...

Nadiei Gray i se potrivește piesa lui Sinatra, bunul ei prieten. Au trecut 20 ani de la Dolce vita, calendarul arată 1980. Nadia n-o duce rău, chiar dacă s-a retras din cinematografie. Un motiv ar fi acela că nu se putea imagina în roluri de mamă sau bunică, ar fi fost prea dureros să interpreteze ceva de care n-a avut parte (nu, nu este mama Lindei Gray, „Sue Ellen” din Dallas, cum se zvonea într-o perioadă). Ultimul popas al vieții ei se dă într-un teatru-club din New York, loc în care moderează numeroase spectacole de vodevil și cabaret. Cei care o privesc aici seară de seară, oameni înstăriți, dar nicidecum aristocrați, n-au de unde ști la cine se uită. Ei privesc o americancă la vreo 60 de ani, poate unii privesc o franțuzoaică sau o italiancă, păcăliți de lista filmelor în care a jucat, alții privesc o bătrână cu machiaj gros, fără naționalitate precisă și, obișnuiți cu un alt stil de joc, ar zice chiar fără talent. Dar prea puțini, poate niciunul n-a privit, într-una din acele multe seri la rând, pe tânăra care primea ovații peste ovații la Teatrul de Comedie, niciunul n-a privit copilul care se năștea pe o uliță din București, niciunul n-a văzut în ea iubita boierului Cantacuzino, niciunul n-a zărit-o pe Nadia, prințesa româncă...

