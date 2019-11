Prematurii sau eroii de câteva sute de grame! Mihai Morar, despre fetele sale: „Zâmbete închise în incubator, cutia în care recreăm în laborator viața”

Prematurii. Viața confortabilă din pântecul mamei este întreruptă brusc. Văd doar lumina puternică din sala de operație, apoi sunt luați și băgați într-un incubator, „pântecul” artificial, locul în care urmează să mai crească, să se mai dezvolte și să lupte. Să lupte pentru fiecare zi de viață, pentru fiecare gram câștigat la greutate și, mulți dintre ei, să lupte cu boli sau complicații. Unii pierd lupta și devin îngerași. Alții, deși au poate câteva sute de grame, stau săptămâni și luni în „cutiuța” lor de sticlă, auzind doar zecile de aparate care piuie. Își văd părinții ocazional, prin gemuleț. Și așteaptă. Așteaptă ziua în care ceva se va schimba. Cuminți, fără să ceară în brațe, fără să știe ce este căldura mamei sau mângâiatul, cei mici așteaptă în incubator.

Dacă ești părinte cunoști nerăbdarea cu care aștepți să-ți ții copilul în brațe, imediat după naștere. Părinții de prematuri fac asta abia după săptămâni sau luni de așteptare.

Dacă ești părinte îți amintești cum citeai cărți de tip „Mama și copilul”, reviste și site-uri, ca să știi exact cum se dezvoltă copilul tău. Părintele de prematur nu are cărți, doar instinctul. El nu știe care este adevărata vârstă a copilului său, căci el are, timp de câțiva ani, două vârste: cea la care a venit pe lume și cea la care trebuia să se nască. Vei sta mereu să calculezi, vei merge la zeci de controale medicale și vei urmări fiecare gest, ca să „ghicești” cam ce vârstă are, de fapt, copilul tău, din punct de vedere al dezvoltării.