Prețul cel bun, 1 octombrie 2021. Laurențiu a vorbit despre meseria lui de militar. Ce i-a impresionat pe cei doi prezentatorii TV

Cea de-a 10 ediție a show-ului Prețul cel Bun a început cu câteva surprize pentru concurenții emisiunii. Telespectatorii au stat cu ochii pe micile ecrane ale televizoarelor și au urmărit în amănunt fiecare licitație.

Ultimul produs de la licitație din această seară a fost un rucsac antifurt. Concurenții s-au gândit foarte bine până au dat un răspuns, însă cel care s-a apropiat cel mai mult de prețul cel bun al produsului a fost domnul Laurențiu.

Concurentul a pășit cu încredere alături de Liviu Vârciu și a surprins pe toată lumea când a dezvăluit că a fost militar.

Cum a reacționat Liviu Vârciu când a aflat că Laurențiu a fost pe frontul de luptă

Încă de când i s-a alăturat, prezentatorul TV nu s-a putut abține și l-a întrebat cu ce se ocupă în viața de zi cu zi. Laurențiu a avut glumele la el încă din prima clipă și l-a surprins pe Liviu Vârciu cu replicile sale.

"Sunt liber profesionist, trăiesc din concursuri începând de astăzi.", i-a spus concurentul.

Gaza emisiunii Prețul cel Bun nu s-a lăsat prea repede și i-a mai pus o întrebare.

"Și până să trăiți din Prețul cel Bun?", a mai spus Liviu Vârciu.

Laurențiu i-a dezvăluit că a fost militar și a făcut câteva glume de-a dreptul savuroase, care l-au lăsat pe prezentatorul TV fără cuvinte.

"Militar. Nu orice poate să facă armata!", i-a spus concurentul.

"Da, ce? Mie îmi place sinceritarea, are dreptate, nu duceam. Am înțeles că spălau cu peruițade dinți podeaua, ați prins astea?", a mai adăugat Liviu Vârciu.

"Am prins și gheazeuri - Gospodaria Agro-Zootehnica. Cred că acolo ai fi putut face față.", i-a mai mărturisit bărbatul.

"Eu sunt o fire sensibilă, Iuliana. Nu te mai uita așa la mine! Oricum, armata este pentru cine poate și cine vrea. Am înțeles că ați fost plecat și prin țări străine? Ați vizitat în vacanță, ați stat acolo la soare", a mai fost replica lui Liviu Vârciu.

Laurențiu i-a oferit un răspuns ferm: "Da, am fost și prin țări străine, turist militar mă numeam. Glumesc, am fost în teatrele de operații, a fost ok. Despărțirea de familie a fost mai grea, dar am trecut cu bine peste asta"

Povestea sa i-a impresionat pe cei doi prezentatori TV, chiar dacă au încercat să facă din aceasta un moment mai distractiv pentru public.

Cum se desfășoară concursul Prețul cel bun

Selectați din public, concurenții trebuie să liciteze prețul unui produs, încercând să ajungă cât mai aproape de suma corectă, dar fără să o depășească. În fiecare ediție, participanții trebuie să ghicească valoarea premiilor puse în joc printr-o serie de jocuri amuzante, probe interactive şi faze eliminatorii, la finalul cărora pot câștiga bani sau obiecte valoroase.

De la aparatură electrocasnică, automobile, sau chiar premii în bani, Prețul cel bun oferă tuturor concurenților o șansă la câștig. În ultimii 50 de ani, formatul a fost realizat aproape pe tot mapamondul bucurându-se de un real succes.

Iuliana Luciu, Matias Alexandro, Marian Olteanu și Ramona Tibrin sunt cei patru co-prezentatori ce vor fi alături de Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu în quiz show-ul de la Antena 1. Zeci de concurenți își vor testa inspirația în ceea ce privește Prețul cel bun, dar, mai ales, vor încerca să ajungă cât mai departe în concurs și să plece acasă cu premii incredibile.

