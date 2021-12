Prețul cel bun, 30 decembrie 2021. Liviu Vârciu a povestit la TV un moment tată-fiică, din intimitatea familiei sale

În ediția de joi de la Prețul cel bun, Liviu Vârciu a deschis seara povestind un moment tată-fiică, din intimitatea casei sale. Prezentatorul TV a făcut o paralelă amuzantă între jocul din platou și momentul amuzant cu fetița sa.

A început ca de fiecare dată urând noroc tuturor participanților, dar mereu original: “Bună seara dragilor, bună seara dragi prieteni, bună sear adragi români! Bată-vă norocul să vă bată pe toți, mai ales aici în față, pac, pac, pac, nu numai în platou, ci și acasă”, spune prezentatorul tv, care a început povestea amuzantă imediat după.

Liviu Vârciu a povestit un moment amuzant cu fiica sa, în ediția din 30 decembrie, la Prețul cel bun

Liviu Vârciu este tatăl a trei copii, având un băiețel și o fetiță cu Anda Călin și încă o fiică dintr-o relație anterioară. Povestea lui Liviu Vârciu a amuzat pe toată lumea din platou: “Stăteam și mă gândeam așa, nu știu dacă vă mai amintiți, când erați mici și făceați ceva bun sau o chestie - vă dădeați peste cap, făceați podul pe spate - și veneau ai voștri, vă băteau pe spate și vă spuneau: “Oo, mânca-l-ar tata, oo, mânca-o-ar mama, ce deșteaptă e! Vă trăgeau de păr și vă trăgeau de urechi și venea bunicuța și te pupa așa mai cu gura deschisă și făceai “Neahh, neaahh”... Doamne, oare cu ce am greșit? Dar tu făcusei ceva bun…

Am zis că nicodată nu o să fac treaba asta, până când, aseară, mi-am luat copilul în brațe, nu făcuse nimic, ceva banal, dar mi se părea genial când se învârtea și am zis: “Mamă, ce fată deșteaptă are tata, mânca-o-ar tata". Am luat-o în brațe, am pupat-o și a început: “Nu tati, ai barbă, ewww, nu-mi place”. Și am zis: “Doamne, am ajuns ca bunicuța băloasă". Așa că aveți grijă, dacă faceți ceva bun astăzi, aveți famila cu voi… Să veniți să-i giugiuliți”, spune Liviu Vârciu cu zâmebtul pe buze.

Cum se desfășoară show-ul Prețul cel bun de la Antena 1

Săptămânal, de luni până vineri, începând cu ora 18:00, telespectatorii Antena 1 se bucură de un spectacol plin cu energie bună și câștiguri valoroase.

Iuliana Luciu, Matias Alexandro, Marian Olteanu și Ramona Tibrin sunt cei patru co-prezentatori ce vor fi alături de Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu în quiz show-ul de la Antena 1. Zeci de concurenți își testează sub ghidajul lor inspirația în ceea ce privește Prețul cel bun, dar, mai ales, încercă să ajungă cât mai departe în concurs și să plece acasă cu premii incredibile.

Selectați din public, concurenții trebuie să liciteze prețul unui produs, încercând să ajungă cât mai aproape de suma corectă, dar fără să o depășească. În fiecare ediție, participanții trebuie să ghicească valoarea premiilor puse în joc printr-o serie de jocuri amuzante, probe interactive şi faze eliminatorii, la finalul cărora pot câștiga bani sau obiecte valoroase.

De la aparatură electrocasnică, automobile sau chiar premii în bani, Prețul cel bun oferă tuturor concurenților o șansă la câștig. În ultimii 50 de ani, formatul a fost realizat aproape pe tot mapamondul bucurându-se de un real succes.

Publicul de acasă poate juca Prețul cel Bun pe aplicația Antena 1, unde se organizează frecvent sondaje și se lansează provocări cu premii. La fel ca în platoul emisiunii, utilizatorii aplicației sunt puși în situația de a estima prețuri pentru a primi abonamente Antena PLAY și alte surprize.