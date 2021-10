Prețul cel bun, 4 octombrie. Iuliana Luciu, într-o pătură cu coadă de sirenă, în emisiunie. Ce a rugat-o Liviu Vârciu să facă

Iuliana Luciu l-a luat prin suprindere pe Liviu Vârciu în ediția de pe 4 octombrie din Prețul cel bun. Co-prezentatoarea emisiunii, Iuliana Luciu, a apărut în platoul emisiunii într-o pătură de tip sirenă.

Iuliana Luciu, într-o pătură cu coadă de sirenă. Ce i-a cerut Liviu Vârciu să facă la Prețul cel bun, 4 octombrie

Iuliana Luciu a apărut într-o pătură cu coadă de sirenă care a fost propusă spre licitație, iar Liviu Vârciu i-a cerut să dea puțin din coadă, asemenea unei sirene veritabile. Iuliana a acceptat numaidecât, iar momentul a fost de senzație. Liviu i-a mulțumit că i-a îndeplinit această dorință.

„Aici e produsul pentru care veți licita”, spune Liviu Vârciu, atunci când prezintă pătura cu coadă de sirenă care a fost propusă pentru licitație, la Prețul cel bun, 4 octombrie.

„Cine nu a auzit cât de periculoase sunt sirenele, cum te seduc ele și te păcălesc. Uite că totuși ele sunt foarte îndrăgite. Iată că aici eu am o pătură cu coadă de sirenă. Ciudat, știu, dar există”, prezintă Andrei Ștefănescu produsul.

„Știți că eu sunt constănțean. Am văzut o sirenă, dar am văzut-o rapid, nu am stat să o analizez”, spune Liviu Vârciu.

„Auzi, dar cum e? Intri așa în ea?”, o întreabă Liviu Vârciu pe Iuliana Luciu.

„Intri în ea și stai, practic”, îi răspunde Iuliana Luciu prezentatorului tv.

„Doar stai, că nu ai ce să faci. Poți să dai un pic din coadă, așa. Mi-ai îndeplinit dorința”, o roagă Liviu Vârciu pe Iuliana, care se conformează și îi face pe plac.

Care este modalitatea de selecție a concurenților pentru show-ul Prețul cel bun

Iuliana Luciu, Matias Alexandro, Marian Olteanu și Ramona Tibrin sunt cei patru co-prezentatori ce vor fi alături de Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu în quiz show-ul de la Antena 1. Zeci de concurenți își vor testa inspirația în ceea ce privește Prețul cel bun, dar, mai ales, vor încerca să ajungă cât mai departe în concurs și să plece acasă cu premii incredibile.

Selectați din public, concurenții trebuie să liciteze prețul unui produs, încercând să ajungă cât mai aproape de suma corectă, dar fără să o depășească. În fiecare ediție, participanții trebuie să ghicească valoarea premiilor puse în joc printr-o serie de jocuri amuzante, probe interactive şi faze eliminatorii, la finalul cărora pot câștiga bani sau obiecte valoroase.

De la aparatură electrocasnică, automobile, sau chiar premii în bani, Prețul cel bun oferă tuturor concurenților o șansă la câștig. În ultimii 50 de ani, formatul a fost realizat aproape pe tot mapamondul bucurându-se de un real succes.

