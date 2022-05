Prețul cel bun, 5 mai 2022. Meseria acestui concurent l-a făcut pe Andrei Ștefănescu să exclame: „Mi se pare foarte tare”

Un concurent de la Prețul cel bun de astăzi a uimit pe toată lumea cu meseria pe care o are. Acesta este recenzor de restaurant, iar Andrei Ștefănescu a fost uimit când a aflat ce e nevoit să facă.

Ce meserie neașteptată are acest concurent de la Prețul cel bun 2022, 5 mai

Concurentul Costin Staicu este recenzor de restaurant. Iată ce are de făcut la muncă:

„Cu numărul 1, intră Costin Staicu. Costin, bine ai venit, hotărât”, spune Andrei Ștefănescu. „One for money, two for show”, spune el.

„Cum spunea germanul. De unde vii?”, întreabă Andrei Ștefănescu. „Sunt din Bucuresti, sunt recenzor și consultant de restaurante”, spune el. „Ești un fel de client fals, care pune în pericol...”, mai spune Andrei Ștefănescu. „Da, nu chiar așa”, explică el.

„Întrebarea e pe ce bani mănânci?”, întreabă Liviu Vârciu. „Dacă mă duc pe banii mei eu plătesc, dacă sunt chemat, mi se plătește masa”, mai spune concurentul.

Cum se desfășoară show-ul Prețul cel bun de la Antena 1

Și de data aceasta zeci de concurenți își vor testa inspirația în ceea ce privește Prețul cel bun, dar, mai ales, vor încerca să ajungă cât mai departe în concurs și să plece acasă cu premii incredibile. De la automobile, aparatură electrocasnică, sau chiar premii în bani, Prețul cel bun oferă tuturor concurenților o șansă la câștig.

Selectați din public, concurenții trebuie să liciteze prețul unui produs, încercând să ajungă cât mai aproape de suma corectă, dar fără să o depășească. În fiecare ediție, participanții trebuie să ghicească valoarea premiilor puse în joc printr-o serie de jocuri amuzante, probe interactive şi faze eliminatorii, la finalul cărora pot câștiga bani sau obiecte valoroase.

De la aparatură electrocasnică, automobile sau chiar premii în bani, Prețul cel bun oferă tuturor concurenților o șansă la câștig. În ultimii 50 de ani, formatul a fost realizat aproape pe tot mapamondul bucurându-se de un real succes.

Săptămânal, de luni până vineri, începând cu ora 18:00, telespectatorii Antena 1 se bucură de un spectacol plin cu energie bună și câștiguri valoroase.