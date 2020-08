Tânăr, frumos, dar deloc norocos! Fotograful Alex și-a căutat muza la emisiunea „Rămân cu tine” de la Antena 1

Alex a venit la emisiunea Rămân cu tine ca să-și găsească jumătatea

Din filmul de prezentare am putut descoperi mai multe despre tânărul Alex din București.

"Sunt foarte pasionat de fotografie. Fotografia am descoperit-o abia acum un an, când am început să profesez în domeniul ăsta. Sunt foarte empatic și capabil de perceperea sentimentelor persoanelor din jurul meu. Sunt foarte mare iubitor de animale, în special de câini. Mi se pare că sunt niște ființe loiale. Dacă vrei să fii modelul meu, te aștept în această emisiune, la o întâlnire", au fost cuvintele din filmulețul de prezentare a lui Alex.

Alex, pretendent în emisiunea „Rămân cu tine” de la Antena 1