După sărutul pasional au mers la întâlnire! Ce s-a întâmplat între Ionuț Anghel și Alexa de la „Rămân cu tine”

citește și: Sărut pasional la "Rămân cu tine!" Burlacul Ionuț Anghel i-a cucerit inima concurentei Alexa: "Hai să fugim în lume!"

"Am povestit, ne-am uitat unul la altul. E genul de om cu care ai ce să vorbești. Au fost 20-30 de minute, nu stiu cât am stat acolo, foarte productive pentru mine.", a fost reacția Biancăi, atunci când a fost întrebată ce părere are despre tânărul de lângă ea.

Alexa și Ionuț Anghel, la o întâlnire romantică în emisiunea „Rămân cu tine” de la Antena 1

citește și: Sărut pasional la "Rămân cu tine!" Burlacul Ionuț Anghel i-a cucerit inima concurentei Alexa: "Hai să fugim în lume!"