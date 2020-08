A fost dragoste la prima vedere, la „Rămân cu tine”! Marinel a făcut show cu talentul său ascuns și a cucerit-o pe Ana

citește și: După sărutul pasional au mers la întâlnire! Ce s-a întâmplat între Ionuț Anghel și Alexa de la „Rămân cu tine”

Se pare că secretele tânărului extrem de zâmbitor le-a făcut pe multe dintre concurente să renunțe la ideea de-a ieși la o întâlnire cu el.

"Fata pentru mine ar trebui să aibă încredere în tot ceea ce face și în tot ceea ce fac eu, pentru că meseria mea mă duce la multe ispite. Merg în cluburi, cântări, multe femei și majoritatea femeilor sunt geloase. Am studiat canto classic și mi-am dat seama că merită, am ceva talent. Pe lângă muzică, mă cup cu construcțiile. Am un mini-excavator, iar în viitor vreau să-i construiesc o sală de evenimente.", s-a descris pretendentul din emisiunea „Rămân cu tine”, de la Antena 1.

citește și: Cezar a umplut scena de trandafiri! Pretendentul de la „Rămân cu tine” a făcut o cucerire neașteptată: „Mi s-a oprit timpul în loc”