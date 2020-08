Urmează o întâlnire extrem de sexy la Rămân cu tine! Cine este blonda care l-a cucerit pe Cristi: „Brioșele se fac mai bine în doi”

citește și: S-a format primul cuplu de la Rămân cu tine! Valentin Teacă și Meda au trăit momente speciale la întâlnire! Ce secret i-a unit

„Sunt inginer și îmi place ceea ce fac. Se câștigă și binișor, am un program ok, de opt ore și jumătate, deci voi sta și acasă, dar o să fiu și plecat. De ceva timp, una dintre pasiunile mele sunt clasele de spinning, motiv pentru care am devenit și antrenor.

Cristi Neagu, pretendent în emisiunea „Rămân cu tine” de la Antena 1

Mă pasionează și gătitul, dar cred că brioșele s-ar face mai bine în doi. Am de oferit sinceritate și dorința de-a face o familie. Vreau să-mi găsesc jumătatea”, a dezvăluit acesta pentru concurentele din show.