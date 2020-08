„Arată bine de tot”, dar nu le-a plăcut deloc! Valentin de la „Rămân cu tine” a fost prea sincer! Ce secret a pus tinerele pe fugă

Tânărul a povestit în filmulețul de prezentare despre întâmplarea pe care a trăit-o în această vară, când s-a ales cu un prieten patruped, pe care l-a adoptat. De asemenea, le-a dezvăluit tinerelor concurente care este mâncarea lui preferată. Iubește sa mănânce shaorma. Însă, doar trei fete au rămas în concurs, se pare ca restul tinerelor nu au fost atrase de concurent și nu s-au lăsat impresionate nici măcar de dragostea lui față de necuvântătoare.

Surpriză de zile mari la „Rămân cu tine”! Șarmantul somelier Virgil Mănescu a fost cucerit de Mirela: „Vreau un copil!”

Totuși, sensibilitatea lui se pare că le-a ținut în concurs pe cele trei concurente care au rămas, în timp ce înălțimea ar fi fost dezavantajul pe care l-au invocat unele dintre concurentele care au apăsat butonul roșu.

Pretendentul Valentin la emisiunea „Rămân cu tine”, pregătind cafea

Deși, a încercat sa le impresioneze preparându-le o cafea cu totul aparte, se pare ca fetele nu au fost impresionate, iar licoarea a fost savurată alături de Liviu Vârciu. Nici una dintre concurente nu a rămas în lupta pentru inima tânărului concurent.

Despre emisiunea „Rămân cu tine” de la Antena 1

La emisiunea „Râmân cu tine” de la Antena 1, douăzeci de femei își caută bărbatul visurilor într-un show de întâlniri provocator și plin de surprize. Fiecare dintre ele are propriile așteptări și dorinţe de la bărbatul pe care îl vor alături, iar Liviu Vârciu le va ajuta să găsească partenerul visat.

Din mai mulți potențiali parteneri care se vor prezenta în fața lor, fiecare doamnă sau domnișoară are posibilitatea să aleagă cu cine şi-ar dori să rămână! Apoi, totul ține de concurente și de tânărul ales ca să ajungă să spună clar și răspicat: „Rămân cu tine”!

În ultimii 20 de ani, formatul Take me out a fost realizat aproape pe tot mapamondul, bucurându-se de un mare succes în țări precum Marea Britanie, Germania, Danemarca, Italia, Olanda, Canada. Indonesia, Korea, Irlanda, Thailanda, Franța, Belgia, China sau Australia.