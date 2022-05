România are Roast sezonul 1, episodul 1, din 11 mai 2022. Pârșii Circumspecți, probă cu multă mâncare și băutură

În primul episod de la România are Roast - sezonul 1 din 11 mai 2022, echipa Pârșii Circumspecți are parte de o probă cu multă mâncare și băutură ”Ăsta este motivul pentru care am acceptat să vin în această emisiune, pentru că am înțeles că o să fie probe și cu mâncare”, a spus Cristi Popesco.

Miercuri, 11.05.2022, 23:49