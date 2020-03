Maria, agresată, strânsă de gât și amenințată de Victor: "Tu îmi ești datoare toată viața pentru tot ce am făcut pentru tine Te distrug!"

"Uită-te bine la mine și taci! Taci! Eu nu am venit aici să mă umilești. Eu nu am venit aici să fac pe făt frumos din lacrimă. Eu am venit să te iau acasă pentru că tu ești soția mea. Uită-te la mine, Maria! Tu îmi ești datoare toată viața pentru tot ce am făcut pentru tine. Dacă o singură dată de mai comporți cum mine cum te-ai purtat de față cu servitoarea aia, toată dragostea mea pe care o am pentru tine, nu o să mă împiedice să te distrug", spune Victor.