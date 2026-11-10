Ema Oprișan, declarații exclusive despre divorțul de Răzvan Kovacs! Ce decizie a luat

Ema Oprișan a făcut primele declarații după divorțul de Răzvan Kovacs! Fosta concurentă de la Insula Iubirii a dezvăluit cum a ales să gestioneze această perioadă importantă din viața sa, dar și prin ce experiențe neașteptate a trecut imediat după semnarea actelor.

Separarea dintre Ema Oprișan și Răzvan Kovacs a stârnit numeroase reacții și comentarii, în special după ce fostul concurent de la Insula Iubirii a făcut public anunțul că relația lor a ajuns la final. În perioada care a urmat, cei doi au vorbit despre motivele despărțirii, iar declarațiile și replicile schimbate în mediul online au fost urmărite cu interes de fani. Chiar dacă au existat speculații cu privire la o eventuală împăcare, Ema a confirmat că au făcut demersurile pentru divorț și că relația lor de cuplu s-a încheiat definitiv. Mai mult, în urmă cu câteva zile, cei doi au semnat actele care au oficializat desfacerea căsătoriei.

Ema Oprișan, declarații exclusive despre divorțul de Răzvan Kovacs



Ema Oprișan este decisă să închidă definitiv capitolul relației încheiate și să privească înainte, fără să se mai întoarcă la trecut. Într-un interviu exclusiv acordat pentru Spynews.ro, fosta concurentă de la Insula Iubirii a dezvăluit că singura legătură care o mai unește de acea perioadă este fiica sa, Luna, pe care o descrie drept cel mai frumos dar pe care viața i l-a oferit.

Ema Oprișan a mărturisit că drumul până la finalizarea divorțului nu a fost deloc unul ușor și că au existat momente în care s-a întrebat dacă va reuși să treacă peste toate obstacolele. Deși nu privește întreaga relație ca pe o experiență marcată exclusiv de momente dificile, fosta concurentă de la Insula Iubirii spune că a decis să închidă acest capitol și să meargă mai departe. Singura legătură cu trecutul a rămas fiica sa, Luna, pe care o consideră cea mai prețioasă amintire a acelei povești.

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După încheierea divorțului, Ema Oprișan a decis să își ofere un moment de răgaz și a plecat într-o vacanță, unde se poate bucura, pentru prima dată, de câteva clipe de relaxare, fără responsabilitățile de zi cu zi. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a mărturisit că îi este foarte greu să fie departe de copii și că suferă pentru că i-a lăsat acasă, însă a simțit că avea nevoie de această escapadă pentru a se detașa și a-și regăsi liniștea după divorț.

Nici drumul spre vacanță nu a fost lipsit de incidente pentru Ema Oprișan. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a dezvăluit că a ajuns la aeroport având asupra sa pașaportul fiului, nu pe al ei, motiv pentru care a fost nevoită să se întoarcă acasă pentru a-și recupera documentul. Surprizele neplăcute nu s-au oprit aici, căci, odată ajunsă la destinație, a descoperit că bagajul îi fusese pierdut. Chiar și așa, Ema nu vrea să lase aceste întâmplări să îi strice escapada și este hotărâtă să profite din plin de timpul petrecut în vacanță.



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