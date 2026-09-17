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Răzvan Kovacs și Ema Oprișan au ajuns din nou să vorbească. Ce s-a întâmplat după trei luni în care el nu și-a văzut copiii

Răzvan Kovacs și-a revăzut copiii după aproximativ trei luni. Ce s-a întâmplat între el și Ema Oprișan și cum au ajuns din nou să vorbească.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Joi, 17 Septembrie 2026, 14:48 | Actualizat Joi, 17 Septembrie 2026, 14:50
Răzvan Kovacs și Ema Oprișan au ajuns din nou să vorbească. Ce s-a întâmplat după trei luni în care el nu și-a văzut copiii | Antena 1
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Răzvan Kovacs și Ema Oprișan au ajuns din nou să vorbească unul cu celălalt, după o perioadă tensionată în care relația dintre cei doi foști parteneri a fost marcată de conflicte și acuzații. După aproximativ trei luni în care, potrivit declarațiilor făcute anterior de Răzvan, nu și-ar fi văzut copiii, fostul concurent de la „Insula Iubirii” a avut parte de un moment emoționant: și-a revăzut fetița și băiețelul.

Răzvan Kovacs și Ema Oprișan au ajuns din nou să vorbească

Ultimele luni au fost agitate atât pentru Răzvan Kovacs, cât și pentru Ema Oprișan. După ce au anunțat că se separă, cei doi și-au adresat reciproc cuvinte dure și au vorbit public despre problemele apărute între ei. Răzvan declara în urmă cu mai mult timp că nu își mai văzuse copiii de o perioadă și susținea că legătura cu Ema se rupsese.

În același timp, ambii și-au refăcut viața sentimentală alături de alte persoane și au încercat să meargă mai departe după despărțire. Acum, însă, situația pare să se fi schimbat în ceea ce privește relația lor ca părinți.

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Răzvan Kovacs a anunțat în mediul online că și-a revăzut cei doi copii și a publicat o fotografie în care apare alături de aceștia. Momentul a fost unul important pentru fostul concurent de la „Insula Iubirii”, care a vorbit despre revederea cu micuții săi.

Potrivit informațiilor relatate de SpyNews, Răzvan a oferit și o declarație în exclusivitate pentru reporterii publicației și a explicat în ce context a ajuns să petreacă din nou timp cu cei doi copii.

Ce s-a întâmplat după trei luni în care el nu și-a văzut copiii

Ema Oprișan ar fi mers la Timișoara pentru a participa la un eveniment, iar copiii au rămas în grija mamei lui Răzvan. Cei doi foști parteneri ar fi stabilit ca micuții să petreacă weekendul împreună cu tatăl lor, dar și câteva zile ulterior.

Astfel, după o perioadă lungă în care Răzvan susținea că nu a avut posibilitatea să își vadă copiii, acesta a reușit să petreacă din nou timp cu ei. Fotografia publicată de fostul concurent a atras rapid atenția celor care i-au urmărit povestea de după despărțirea de Ema.

Chiar dacă acum au reușit să ajungă la un acord în ceea ce privește copiii, cei doi foști parteneri nu lasă loc de interpretări în privința relației lor de cuplu. Atât Răzvan, cât și Ema au transmis că nu se pune problema unei împăcări, fiecare continuându-și viața alături de alte persoane.

Pentru moment, însă, cei doi par să fi găsit o cale de comunicare atunci când vine vorba despre copiii lor, după o perioadă în care relația dintre ei a fost extrem de tensionată.

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