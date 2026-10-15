După o perioadă în care a părut că totul între cei doi va rămâne pe aceeași poziție, iată că într-un final, Ema și Răzvan au luat decizia de a semna actele de divorț. Cum s-a schimbat situația.

Ema Oprișan și Răzvan Kovacs au divorțat oficial! Cum au reușit cei doi să ajungă la un acord | antena 1

Ema Oprișan și Răzvan Kovacs au făcut un pas important spre încheierea căsniciei lor. După o perioadă marcată de incertitudine și încercări de a găsi o cale de înțelegere, cei doi au ajuns la notar și au semnat actele de divorț. Chiar dacă procedura nu este încă încheiată definitiv, fosta concurentă de la „Insula Iubirii” spune că între ei există deja un compromis și speră ca neînțelegerile rămase să fie rezolvate pe cale amiabilă.

Relația celor doi a trecut prin numeroase momente dificile, iar despărțirea a devenit, în cele din urmă, o realitate pe care amândoi trebuie să o accepte. Deși au împreună o fetiță și au încercat să păstreze familia unită, lucrurile nu au evoluat așa cum și-ar fi dorit.

Ema Oprișan a dezvăluit că a semnat actele de divorț

După mai multe amânări, Ema Oprișan și Răzvan Kovacs au ajuns la notar pentru a face primii pași oficiali spre divorț. Vedeta a povestit că întâlnirea a avut loc cu aproximativ o săptămână înainte de declarațiile sale și că urmează perioada legală de 30 de zile.

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Cu toate acestea, semnarea documentelor nu înseamnă că toate aspectele dintre ei au fost rezolvate. Ema a explicat că cei doi au ajuns la un acord parțial și că își dorește să găsească împreună soluții pentru problemele rămase. Dacă nu vor reuși să ajungă la o înțelegere, unele chestiuni ar putea fi rezolvate cu ajutorul avocaților.

„Am fost acum vreo săptămână de am semnat divorțul, așteptăm cele 30 de zile, finally am ajuns la un mini-consens că restul nu e definitiv, dar așteptăm să vedem dacă nu ne înțelegem. Eu sper să ne înțelegem, o să ajungem prin avocați să le rezolvăm”, a declarat Ema Oprișan pentru Spynews.ro.

Vedeta a făcut și o mărturisire care arată cât de mult s-a schimbat relația lor în timp. Potrivit acesteia, ruptura emoțională s-a produs cu mult înainte ca ei să ajungă la notar.

„De ce facem un document și îl numim divorț? Noi eram de mult divorțați sufletește”, a spus fosta concurentă de la „Insula Iubirii”.

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De ce s-a îndrăgostit Ema Oprișan de Răzvan Kovacs

Ema a vorbit deschis și despre sentimentele pe care le-a avut pentru Răzvan Kovacs, explicând ce a atras-o inițial la el. Pentru vedetă, imaginea unei familii și felul în care acesta se raporta la rolul de tată au contat foarte mult în construirea relației.

În timp, însă, lucrurile s-au schimbat, iar odată cu dispariția acestei imagini de familie, sentimentele sale au început să se stingă.

„Eu l-am iubit pe domnul Kovacs pentru ideea de familie pe care mi-a oferit-o când am văzut relația pe care a putut să o aibă cu noua. Asta m-a făcut să mă îndrăgostesc de el. Când nu a mai existat această idee, în mine s-au stins alte sentimente”, a mărturisit Ema.

Cum se descurcă Ema Oprișan cu viața de mamă în București

În paralel cu schimbările din viața personală, Ema încearcă să se adapteze ritmului agitat al Capitalei. Vedeta a recunoscut că programul copiilor îi ocupă cea mai mare parte a zilei, cu drumuri între școală și grădiniță, astfel că timpul pentru treburile casnice sau pentru ea însăși este limitat.

„Suntem într-un du-te-vino între școală și grădiniță, un du-rapid, și asta e viața de București: șapte ore pe drum”, a povestit aceasta pentru Spynews.ro.

Ema spune că și-a asumat responsabilitățile care vin odată cu rolul de mamă și că cei mici reprezintă o prioritate. În această perioadă, ea speră ca lucrurile dintre ea și Răzvan să se clarifice, astfel încât să poată merge mai departe și să găsească cele mai bune soluții pentru familia lor.