Laurette, din nou pe masa de operație! Vedeta a ajuns la capătul puterilor: „Mi-am cheltuit toate economiile”

Laurette trece din nou prin momente dificile, după ce infecția cu care s-a confruntat în trecut a recidivat, iar vedeta trebuie să se pregătească pentru o nouă operație. Problemele de sănătate nu sunt singura provocare din această perioadă, căci aceasta se confruntă și cu dificultăți financiare, despre care a făcut mărturisiri neașteptate.

Problemele de sănătate continuă să îi dea bătăi de cap lui Laurette, care se pregătește pentru o nouă intervenție chirurgicală. Totul a început în 2019, în urma unei proceduri estetice, iar de atunci vedeta s-a confruntat în repetate rânduri cu complicații. Deși spera că a depășit perioada dificilă și că ultima operație va pune capăt suferinței, infecția a reapărut, fiind nevoită să ajungă din nou pe masa de operație.

Vedeta a ajuns la capătul puterilor: „Mi-am cheltuit toate economiile”



Laurette a povestit că problemele medicale au împiedicat-o să revină la rutina obișnuită, mai ales că substanța responsabilă de apariția infecțiilor provoacă reacții imprevizibile. Chiar dacă au fost perioade în care a sperat că starea ei se îmbunătățește și că se apropie de vindecare, infecția a recidivat, iar vedeta trebuie să treacă din nou printr-un tratament medical.

Rezultatele investigațiilor medicale au adus noi motive de îngrijorare pentru Laurette. În urma unui RMN, vedeta a aflat că infecția a revenit și că are nevoie de o nouă operație, programată pentru data de 23. Problemele de sănătate și-au pus amprenta și asupra vieții personale și profesionale. Artista a recunoscut că nu mai poate petrece atât de mult timp cu fiica sa pe cât și-ar dori, iar afacerea pe care o deținea este închisă de aproximativ un an și jumătate.

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Laurette a vorbit și despre problemele financiare cu care se confruntă în această perioadă. Vedeta a mărturisit că și-a consumat toate economiile pentru a acoperi cheltuielile cu spitalele, deplasările, medicamentele și tratamentele necesare. Deși încearcă să rămână optimistă și să găsească puterea de a merge mai departe, aceasta recunoaște că toate aceste încercări au devenit tot mai greu de suportat.



Laurette a mărturisit că, deși cantitatea de substanță rămasă în organism este redusă, aceasta nu poate fi îndepărtată complet, în ciuda eforturilor medicilor. Astfel, vedeta va fi nevoită să conviețuiască în continuare cu urmele acesteia, însă intervențiile au rolul de a elimina cât mai mult din substanță și de a preveni reapariția infecțiilor. Artista a dezvăluit că s-a confruntat deja de două ori cu episoade extrem de grave, în urma cărora a ajuns la spital în stare critică, existând chiar și riscul dezvoltării unei septicemii.

Problemele de sănătate ale lui Laurette au afectat-o și pe fiica sa, vedeta mărturisind că situația durează deja de aproximativ un an și jumătate. Din cauza dificultăților de deplasare și a problemelor la nivelul picioarelor, aceasta nu a mai putut să muncească sau să își desfășoare activitățile obișnuite. Artista este îngrijorată și de impactul emoțional asupra fetiței sale, care depinde foarte mult de ea și care, în tot acest timp, a fost nevoită să renunțe la numeroase activități.



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