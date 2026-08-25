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Laurette, din nou pe patul de spital. Vedeta cere ajutorul fanilor: „Nu vreau să cred că am ajuns la capătul puterilor”

Laurette a ajuns din nou pe patul de spital, după ce problemele de sănătate au reapărut. Vedeta le-a cerut fanilor să se roage pentru ea.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 25 August 2026, 11:21 | Actualizat Marti, 25 August 2026, 11:26
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Laurette, din nou pe patul de spital. Vedeta cere ajutorul fanilor: „Nu vreau să cred că am ajuns la capătul puterilor” | Instagram/Antena 1
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Laurette își îngrijorează din nou fanii, după ce a ajuns iar pe patul de spital, în urma unor complicații medicale. După o perioadă în care părea că starea sa de sănătate se îmbunătățește, lucrurile au luat o întorsătură neașteptată.

Laurette, din nou pe patul de spital

Vedeta a fost internată din nou la doar câteva săptămâni după ce trecuse printr-o intervenție chirurgicală. Problemele de sănătate au reapărut, iar situația pare să se fi complicat, motiv pentru care Laurette a ajuns din nou sub supravegherea medicilor.

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Vedeta a transmis un mesaj emoționant în mediul online, prin care a confirmat că se află iar în spital. Vizibil afectată de perioada dificilă prin care trece, aceasta le-a cerut urmăritorilor săi să îi fie alături și să se roage pentru recuperarea sa.

De ce a cerut ajutorul fanilor din online

„Sunt din nou la spital și am nevoie de rugăciunile voastre. Nu vreau să cred că am ajuns la capătul puterilor, pentru că încă lupt cu toată forța mea să mă vindec. Parcă acest coșmar nu se mai termină, dar aleg să nu renunț și să cred până la capăt. Cred cu tărie că Dumnezeu îmi va da putere și că, prin mâinile medicilor, mă va ajuta să mă recuperez. Rugați-vă pentru mine, vă rog. Am nevoie de toate gândurile bune și de fiecare rugăciune. Doamne, dă-mi putere să trec și peste această încercare. Nu mă lăsa să renunț”, a transmis vedeta, conform Cancan.

În urmă cu aproape două luni, Laurette fusese externată, iar veștile păreau atunci să fie unele încurajatoare. Medicii i-ar fi transmis că infecția care îi afectase organismul dispăruse, iar vedeta mărturisea că se simte vizibil mai bine.

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Din păcate, evoluția favorabilă nu s-a menținut pentru mult timp. Problemele medicale au reapărut, iar perioada de recuperare pare să se prelungească. Laurette continuă însă să spere că va depăși această etapă dificilă și că, în cele din urmă, își va putea relua viața normală.

Ce spune Laurette despre evoluția sa

Vedeta își ține admiratorii la curent cu starea sa prin intermediul postărilor de pe rețelele sociale. De această dată, mesajul transmis din spital a stârnit numeroase reacții, iar fanii i-au trimis gânduri bune și mesaje de încurajare.

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Pentru Laurette, lupta pentru recuperare continuă. Chiar dacă recunoaște că această perioadă a pus-o la grea încercare, vedeta spune că nu este pregătită să renunțe și speră ca următoarea perioadă să îi aducă, în sfârșit, vești mai bune.

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