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Laurette trece în continuare printr-o etapă dificilă după procedura de aquafilling. "Nu mă pot deplasa"

Laurette traversează în continuare o perioadă dificilă din punct de vedere personal. Se află în convalescență după procedura de aquafilling.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 23 Iulie 2026, 16:31 | Actualizat Joi, 23 Iulie 2026, 16:35
Laurette trece în continuare printr-o etapă dificilă după procedura de aquafilling. "Nu mă pot deplasa" | antena 1
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Laurette, nevoită să amâne vacanța cu fiica ei după cele 10 operații: „Este primul an în care nu am reușit să petrec vara alături de ea”

Laurette trece in continuare printr-o etapa dificilă după procedura de aquafilling. "Nu mă pot deplasa"

Laurette continuă să treacă printr-o perioadă dificilă, la câteva luni după intervențiile chirurgicale pe care a fost nevoită să le suporte din cauza complicațiilor apărute în urma unei proceduri estetice. Deși își dorește să își reia cât mai curând viața de dinainte, recuperarea este una lentă, iar problemele de sănătate îi afectează în continuare mobilitatea și activitățile de zi cu zi.

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Cel mai greu îi este că, în această vară, nu și-a putut îndeplini una dintre cele mai mari dorințe: aceea de a pleca în vacanță alături de fiica ei. Vedeta spune că este pentru prima dată când cele două nu petrec concediul împreună, iar acest lucru o afectează mai mult decât orice altceva.

Problemele de sănătate ale lui Laurette au început după intervenția estetică de mărire a posteriorului prin procedura Aquafilling, efectuată în 2019. În anii care au urmat, au apărut complicații severe, iar vedeta a fost nevoită să treacă prin nu mai puțin de zece operații și printr-o perioadă lungă de tratamente și recuperare.

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Chiar dacă starea sa s-a îmbunătățit comparativ cu lunile în care a fost imobilizată la pat, recuperarea este departe de a se fi încheiat. Laurette urmează în continuare tratament cu antibiotice și spune că încă întâmpină dificultăți atunci când merge.

„Încă nu s-a terminat. Mai am de urmat tratamente și sunt în continuare pe antibiotice. Din păcate, momentan încă am probleme la mers și nu mă pot deplasa normal. Sper ca în următoarele luni să îmi recuperez mersul, dar asta înseamnă că mai am cel puțin încă jumătate de an de recuperare, dacă reușesc să scap complet de infecție. Am încredere în medici și în Dumnezeu. În rest, nu mai depinde de mine. Tot ce pot face este să rămân pozitivă și să continui să lupt, cu speranța că într-o zi voi lăsa tot acest coșmar în urmă”, a declarat Laurette pentru Click!.

Laurette speră să poată merge din nou fără dureri până la sfârșitul anului

În prezent, vedeta spune că sănătatea este singura sa prioritate și nu ia în calcul nicio călătorie până când medicii nu îi vor confirma că se poate deplasa fără riscuri. Deși și-ar dori să recupereze timpul pierdut și să plece într-o vacanță alături de fiica ei, preferă să aștepte momentul în care se va simți complet în siguranță.

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„Cu fetița este foarte greu. A fost primul an în care nu am reușit să petrec vacanța alături de ea, iar asta mă doare enorm. Nici nu se pune problema să plec undeva în perioada aceasta, pentru că nu mă pot deplasa. Probabil voi putea merge mai bine abia spre sărbători. Vacanța va trebui să mai aștepte până când voi fi complet bine și voi putea călători fără teama că s-ar putea întâmpla ceva. Cel mai probabil, vom recupera în iarnă. Fetița încă nu a fost plecată nicăieri cât timp eu sunt bolnavă”, a mai spus Laurette, arată acest site.

Deși drumul spre recuperare este mai lung decât și-ar fi dorit, Laurette privește cu optimism spre viitor și speră ca lunile următoare să îi aducă progresele de care are nevoie pentru a reveni la viața pe care o avea înainte de problemele de sănătate și, mai ales, pentru a putea petrece din nou momente speciale alături de fiica sa.

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