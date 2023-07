Ada, fiica lui Cornel Palade, a fost dată afară din casă. Ce mesaj i-a transmis tatăl ei celebru: „Nu ne permitem să-i dăm bani”

Fiica cea mare a lui Cornel Palade trece printr-o perioadă dificilă. Ada s-a stabilit la Londra, însă tatăl său o încurajează să nu se întoarcă în țară.

Fata celebrului actor a avut parte de o experiență neașteptată, când a fost dată afară din casa unde locuia cu chirie, la Londra, în Marea Britanie. Mai mult, Ada Palade nu știe nici acum motivul pentru care i s-a întâmplat asta.

Ada, fiica lui Cornel Palade, a fost dată afară din casă. Ce mesaj i-a transmis tatăl ei

Ada Palade lucrează și s-a stabilit în UK, cu gândul că va avea o altă viață, diferită de cea din România. S-a înșelat totuși în privința unor persoane, în care avea încredere, și astfel ar fi fost dată afară din casa unde locuia în chirie, fără să i se dea explicații.

„Îmi iubeam viața lângă tipii ăștia, crezând în ei, dar ei tot m-au dărâmat. Șase luni după ce m-am întors la Londra am fost dată afară pe străzi, am întrebat o persoană în care am crezut și am greșit din nou.

Am fost dată afară pe străzi din nou pentru niciun alt motiv mai bun. Mi-am lăsat în spate familia și țara mea din cauza mentalității, sexismului misogin și adevărului că nu pot lucra într-un mediu unde prostia și prostituția sunt puse drept o imagine a muncii. Iar eu nu sunt asta”, a scris Ada pe Facebook.

La aflarea veștii, tatăl ei, Cornel Palade, a încurajat-o să nu se întoarcă în România, deși a trecut printr-o perioadă dificilă.

„E greu, e singură! Are un job care o ajută să se întrețină. Noi nu o ținem din banii noștri, căci nu ne permitem să îi dăm bani. Statul englez a împrumutat-o, ca să meargă la școală, bani pe care însă trebuie să îi dea înapoi. Dar este bine acolo, este cu totul alt sistem, încurajezi tânărul. Îi oferi o șansă să se dezvolte, nu ca aici!’’, a declarat actorul pentru Ego, citat de Ciao.ro.

Tatăl fetei și-a dorit ca Ada să nu-i calce pe umeri, pentru că meseria sa este una grea și, ca orice părinte, vrea ca copilul său să aibă parte de tot ce-i mai bun.

„Când era Ada micuță nu mă gândeam că o să urcăm împreună pe aceeași scenă. După aceea, i-am văzut aptitudinile și mi-am zis: Doamne, să nu se apuce de meseria mea, că e una grea! Am fost mai mult spectator, pentru că îmi plăcea ceea ce vedeam că face, dar nu am vrut să o plimb la toate posturile de televiziune, pe la emisiuni, cum am văzut că fac mulți părinți cu copiii lor.

Am vrut să-și găsească drumul singură, pentru că mie nu mi-a vândut nimeni iluziile. Mi le-am vândut singur pentru ca, după aceea, să știu de unde mi se trage. După ce a terminat liceul, am dat-o să facă Dreptul la Româno-Americană, să aibă o meserie de viitor care să-i aducă bani dar, după șase luni, mi-a zis că nu înțelege nimic, s-o las în pace, pentru că ea vrea să cânte, să joace, să fie artistă.

Anul următor a mers la Actorie. Pe oriunde jucam, Ada era în prima linie, cânta și dansa pe tot ce cânta orchestra în restaurant…Am lăsat-o pe ea să lupte pentru visul ei”, a spus Cornel Palade, conform Libertatea.

Ada Palade a slăbit 40 de kilograme

„Starea sănătății și calitatea vieții pe care o duceam m-au determinat să fac ceva în acest sens. Greutatea corporală excesivă te schimbă în alt om și nu neapărat în unul mai bun. Nu eram fericită, eram nemulțumită de mine. Am reușit să spun nu și asta m-a salvat”, a transmis ea, mai notează Ciao.ro.