Alex Bodi, ceartă cu Ema Uta din cauza fostei soții, Iulia Sălăgean. Iubita i-a interzis orice legătură: „Sunt prins la mijloc”

Alex Bodi a intrat din nou în centrul atenției zilele acestea după ce fosta soție, Iulia Sălăgean, a avut un schimb de replici cu Ema Uta. Cele două se acuză reciproc una pe alta, iar Alex Bodi se află la mijloc între cea care i-a dăruit un copil și femeia pe care o iubește în prezent.

Alex Bodi, ceartă cu Ema Uta din cauza fostei soții

În cadrul unui interviu pentru Antena Stars, Alex Bodi a vorbit despre certurile cu Ema Uta și a explicat că nu are cum să stea departe de fosta soție, deși iubita i-a impus să mai aibă legătură cu ea.

„Nu pot să le numesc dispute. Sunt niște copilărisme, fiind într-o relație te deranjează ceva, pe altă persoană o deranjează altceva fiecare gest, fiecare cuvânt, fiecare telefon este interpretabil, sunt mai multe lucruri care se acumulează, nu se mai dau războaie. Da, au fost și anumite chestii din trecut și acum sunt interpretabile”, a declarat Alex Bodi pentru Antena Stars.

Alex Bodi a vorbit și despre perioada în care s-a împăcat cu fosta soție, însă la scurt timp și-a dat seama că el și Iulia nu se mai potrivesc și s-a întors la Ema. Cu toate că cei doi și-au reluat relația, se pare că Ema încă nu este liniștită din cauza fostei soții.

„A fost o perioadă în care ne-am împăcat să vedem cum decurg lucrurile, am stat ceva timp împreună cu ea și cu fetița și cum a zis și ea a fost în timpul în care am avut o mică ceartă cu Ema. Și da, într-adevăr, nu-i convine. Am avut discuția asta cu prezența Iuliei cu fetița. Este greu ca să poți să le separi. Sunt momente în care Iulia îmi aduce fata, nu poți să faci așa să dispară. O înțeleg și pe Ema că o deranjează, dar nu am cum să fac, în primul rând este mama fetei mele”, a declarat Alex Bodi, în exclusivitate, la Antena Stars.

Însă Alex Bodi spune că certurile lui cu Ema nu sunt neapărat din cauza fostei soții, ci este vorba despre un cumul de factori. Referitor la declarațiile Emei potrivit cărora Iulia Sălăgean ar face intenționat anumite declarații pentru a provoca ceartă în cuplu, Alex Bodi nu a fost de acord.

„Lucrurile se pot interpreta. O înțeleg și e normal, i-am spus și ei că trebuie să aibă răbdare. Dar când se întâmplă mai multe lucruri, nu mai ai capacitatea să rezonezi și să crezi că da, e doar un apel amical. Eu am decis să nu mă mai implic (n. red în discuțiile Emei cu Iulia) pentru că nu mai vreau să fiu prins la mijloc”, a mai declarat Alex Bodi.

Motivul pentru care Alex Bodi s-a împăcat cu fosta soție după o ceartă cu Ema Uta: „Multă lume crede că Iulia m-ar putea șantaja”

Întrebat de ce s-a împăcat cu Iulia Sălăgean, Alex Bodi a motivat că fetița lor, Selena, a fost cea care i-a apropiat.

„Avem un copil și acum dacă îți rostește niște chestii, te topești: că își dorește familie, că vrea să doarmă cu tati, cu vrea poză cu mami și cu tati. Pentru copiii mei aș fi în stare să fac cele mai mari compromisuri. Multă lume crede că Iulia m-ar putea șantaja, dar din contră, e super deschisă. De ziua mea am fost în Dubai Ema și cu Selena”, a declarat Alex Bodi.

