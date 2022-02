Alexandra Stan s-a pozat în cea mai provocatoare ipostază. Detaliul intim pe care l-a lăsat la vedere

Alexandra Stan a publicat pe rețelele sale de socializare o fotografie în care a apărut într-o ipostază de vis, într-un costum de baie care i-a pus în valoare bustul impresionant pe care îl deține. Fanii au descoperit un detaliu intim.

Alexandra Stan, imaginea care i-a făcut pe fani să reacționeze imediat. Ce detaliu au observat aceștia

Alexandra Stan este cunoscută pentru aparițiile sale provocatoare cu care își încântă fanii cu fiecare ocazie. Aceasta a publicat o imagine pe Instagram unde a dezvăuit un detaliu intim cu ajutorul cămășii aproape transparentă pe care a purtat-o fără jenă.

Nu este prima dată când cântăreața lasă mai multă piele la vedere, însă pare că de această dată s-a întrecut pe sine. Vedeta a fost complimentată de fanii de pe rețelele de socializare care i-au scris că arată foarte bine și că au fost uimiți să o vadă în asemenea ipostază.

Fanii au putut observa faptul că în zona bustului, cămașa pe care a purtat-o nu i-a ascuns foarte bine sânii. „Ai grijă..”, „Wow”, „Ce bine arăți”, au fost câteva dintre mesajele pe care Alexandra Stan le-a primit de la fanii ei în mediul online, pe Instagram.

Motivul neștiut pentru care Alexandra Stan s-a despărțit de noul iubit

Alex Parker a oferit un interviu pentru cancan.ro, unde a dezvăluit faptul că cei doi nu mai formează un cuplu și au decis să își despartă drumurile pentru rămâne prieteni, dat fiind faptul că relația lor de iubire nu continua în condiții bune.

Iată că, deși se cunosc de foarte mulți ani, relația de iubire dintre ei nu a funcționat așa cum și-au propus și s-au separat. Chiar dacă și-au petrecut Sărbătorile de iarnă împreună, faptul că și-au creat împreună amintiri nu i-au făcut să reziste mai mult de 5 luni în relație.

Alex Parker a fost acuzat de fanii Eurovision din România că ar fi profitat de notorietatea Alexandre Stan pentru a se promova. Însă el a contrazis aceste zvonuri.

„E cam imposibil să legi relația de concurs, pentru că nu se sincronizează. Concursul a apărut la două-trei luni după, nu este available chestia asta!”, a declarat el pentru sursa citată mai sus.

Acesta a mai precizat și care a fost motivul pentru care au ajuns la această decizie.

„Noi suntem prieteni de foarte mult timp și cred că a funcționat totul, efectiv avem viziuni diferite, mai ales că suntem amândoi foarte incisivi pe carieră. Eu o să mă mut în Los Angeles, ea are treabă prin Europa și concerte, adică pur și simplu ne-am apropiat pentru că am simțit și ne-am depărtat pentru că iarăși am simțit, dar în continuare vorbim și ea e o fată super-mișto, și unul dintre artiștii din România care au ridicat steagul cel mai sus și suntem superfericiți cum suntem acum!”, a declarat Alex Parker.

