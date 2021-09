Alina Laufer, fotografie înduioșătoare cu cele două fiice ale sale. Cât a crescut Davina, la 7 luni de la nașterea prematură

Alina și Ilan Laufer sunt doi părinți fericiți. Gemenii lor au 7 luni și sunt frumoși și sănătoși, în ciuda momentelor grele pe care le-au întâmpinat după nașterea prematură.

Alina Laufer este mama a trei copii: gemenii pe car eîi are cu Ilan Laufer și o fiică pe nume Karina, din căsnicia anterioară cu Jorge.

Karina este apropiată de frații ei, iar mama acesteia a publicat recent pe rețelel sociale o imagine înduioșătoare cu cele două fiice ale sale: Davina și Karina.

Cum arată gemenii Alinei și ai lui Ilan laufer, la 7 luni d ela nașterea prematură

Alina Laufer se bucură de timpul petrecut alături de copiii ei și a explicat că nu își neglijează nici aspectul fizic, făcând sport alături de bebelușa ei.

„Davina este tare încântată de fiecare dată când petrecem timp făcând mișcare, iar zâmbetele și ochii ei atât de expresivi îmi topesc orice oboseală”, a povestit Alina Laufer pe rețelele sociale.

Tot recent, soțul Alinei Laufer, Ilan Laufer a publicat pe rețelele sociale o imagine cu el soția lui și gemenii lor.

Alina Laufer a avut complicații în timpul sarcinii și a născut prematur

Alina Laufer ar fi trebuit să nască în aprilie 2021, dar a născut în februarie.

Alina Laufer s-a internat la Maternitate după ce a suferit complicații în timpul sarcinii. „Mi s-au rupt membranele, s-au fisurat, am ajuns la spital (n.r. luni, 8 februarie). Am sunat doctorul, i-am explicat ce s-a întâmplat, mi-a zis să stau în pat, dar având în vedere că peste weekend nu m-am simțit senzațional, Ilan a sunat la spital și am venit aici, la Giulești!”, a declarat Alina Laufer în februarie pentru Click!

Ulterior, Alina Laufer a născut prematur și a stat internată o lungă perioadă cu gemenii în spital, pentru că au avut nevoie de monitorizare medicală permanentă.

Gemenii celor doi au stat intubați, iar abia în primăvara anului 2021 au ajuns acasă, unde s-au dezvoltat foarte bine.

Ilan și Alina Laufer s-au căsătorit în 2013

Ilan și Alina Laufer s-au căsătorit în anul 2013. Alina mai are o fiică pe nume Karina, în vârstă de 12 ani, dintr-o căsnicie anterioară cu artistul Jorge.

Ilan și Alina Laufer au fost plecați pentru o perioadă în Miami, dar s-au întors în România, unde omul de afaceri a candidat, fără succes, la Primăria Capitalei.

Tot în preajma campaniei de la alegerilor locale 2020, Ilan Laufer a anunțat că va fi tată.

Ilan și Alina Laufer și-au dorit foarte mult să aibă copii împreună, iar acest lucru s-a întâmplat după mai multe încercări de fertilizare in vitro.

